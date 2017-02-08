08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Cam filmine kesilen ceza Yargıtay'dan döndü

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Yargıtay, görüşe engel olmayan cam filmine kesilen cezayı iptal etti.
Cam filmine kesilen ceza Yargıtay'dan döndü
Cam filmine kesilen ceza Yargıtay'dan döndü Cam filmine kesilen ceza Yargıtay'dan döndü Cam filmine kesilen ceza Yargıtay'dan döndü

Balıkesir'de otomobilinin camında bulunan siyah cam filmine ceza kesilen bir vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Cezanın iptali için açılan dava ilçe adliyesinde reddedilirken, Yargıtay emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Araç sürücüsünün görüşünü engelleyecek bir durum olmadığı gerekçesi ile araç sahibine kesilen 189 TL'lik trafik cezası Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından iptal edildi. 

Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde aracının camlarında bulunan cam filmi sebebi ile ceza kesilen Fikri Conker, Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 19 Ceza Dairesi cam filmi sebebi ile kesilen cezayı iptal ederek emsal bir karara imza attı. Dursunbey Kaymakamlığında yazı işleri müdürlüğü yapan Fikri Conker’e 2015 yılı nisan ayında aracının camlarında bulunan cam filmi sebebi ile kesilen ceza Yargıtay’dan döndü.

Kesilen bu cezanın ardından hemen mahkemeye başvuran Fikri Conker yerel mahkemeden ret kararı alınca durumu bir üst mahkemeye taşıdı. Kesilen cezanın kanunlara aykırı olarak kesildiğini iddia eden Conker, yönetmeliklerle kesilen bu cezanın kurumlar arasında görüş farklılığına sebep olduğunu ve yanlış yorumlandığını savundu. Aracın fenni muayeneden cam filmleri ile kusursuz şekilde çıktığını ifade eden Conker, trafikte ise polis tarafından bu filmlere ceza kesildiğini hatırlattı.

Mahkeme sürecini değerlendiren Fikri Conker, 11 Nisan 2015’de Dursunbey’de yeni yapılan hizmetleri görmek için aracı ile dolaşmaya çıktığını bu esnada polis tarafından durdurulduğunu belirtti. Rutin işlemlerin ardından aracının camında bulunan filmlerin polisler tarafından sökülmesinin istendiğini daha sonra ise kendisine ceza uygulandığını söyledi. Cezayı hemen ödeyen Conker, daha sonra konuyu mahkemeye taşıdığını fakat Dursunbey’deki mahkemenin cezanın iptalini ret ettiğini belirtti. Bunun üzerine Yargıtay’a başvuran Conker, kanun yararına cezanın bozulmasını talep etti. Kanun ile yönetmeliğin bir birine zıt olarak uygulandığını savunan Fikri Conker, bu durumun kendisini de bir kamu görevlisi olarak çok rahatsız ettiğini söyledi. Bu sebeple kanun yararına dava açtığını ifade eden Conker, kurumlar arasında da çelişkiye yol açan bu durumun çözülmesi için çaba harcadığını söyledi.

Yargıtay 19. Ceza dairesi tarafından görülen dava sonucu cam filmlerinin görüşü engelleyecek bir durumunun olmadığı ve kesilen bu cezanın iptaline oy birliği ile karar verdi.

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