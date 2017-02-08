08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 14°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 87.477 0.14
  • Altın: 147,979 1.28
  • Dolar: 3,7363 1.32
  • Euro: 3,9857 0.71

Derbi gecesi akılalmaz olay!

»
Derbi gecesi akılalmaz olay!
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine bilet bulamayan iki Beşiktaş taraftarı gece 04.00’te eski açık tribünden tırmanarak stada girdi.
Derbi gecesi akılalmaz olay! Derbi gecesi akılalmaz olay! Derbi gecesi akılalmaz olay!

Fenerbahçe’nin kupa derbisinde Beşiktaş’ı yendiği maça bilet bulamayan iki fanatik Beşiktaş taraftarı Onur C.(23) ile Süleyman T. (17) stada tribün duvarından tırmanarak girince İstanbul polisi alarma geçti. Cumartesi günü saat 23.00’te Beşiktaş’ta buluşan iki arkadaş, stada girmek için plan yaptı.

İki taraftar pazar saat 04.00’te Vodafone Arena Stadı’nın eski açık tribününden gizlice stada girdi. Statta gezinen iki taraftar tribün koridorlarında bulunan brandanın altına girerek saklandı. Maç saatine kadar burada saklanarak maçı izlemeyi planlayan iki taraftar uyuya kalınca planları altüst oldu.

‘Maçı izleyeceğiz diye çılgınlık yaptık’

İki kişinin gizlice stada girdiğini fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi. Beşiktaş’ta 2 ay önce yaşanan terör saldırısından dolayı güvenlik önlemlerini artıran polis alarma geçti.

Stadın her yerini arayan polisler tam 4 saat sonra iki taraftarı brandanın altında uyurken buldu. Günü nezarette geçiren iki taraftar hakkında savcılık, Spor ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan ‘yasak alanlara girmek’ suçlarından soruşturma başlattı.

İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılıkta ifade veren Onur C., “Fanatik Beşiktaş taraftarıyım. Maçı izleyeceğiz diye bir çılgınlık yaptık ama günü nezarette geçirdik, Maçı da izleyemedik. Fenerbahçe de galip geldi” diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, gizlice stada girerek sabahlayan Onur C. ile Süleyman T.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

huamc_1486538394_7051.jpeg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Derbi gecesi akılalmaz olay!Derbi gecesi akılalmaz olay!Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine bilet bulamayan iki Beşiktaş taraftarı gece 04.00’te eski açık tribünden tırmanarak stada girdi.
Galatasaray'a müjde! İnşaat başlıyor!Galatasaray'a müjde! İnşaat başlıyor!Galatasaray'ın basketbol salonu projesi gerçekleşiyor.
Şort olayından kurtulan Van Persie'ye 'dil' şoku!Şort olayından kurtulan Van Persie'ye 'dil' şoku!"Şort" olayından kurtulan Van Persie, "dil" hareketinden dolayı PFDK'ya sevk ediliyor.
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.
Terim'den büyük sürpriz! Milli Takım'a yeni isimTerim'den büyük sürpriz! Milli Takım'a yeni isimHakan Çalhanoğlu’nun ceza almasıyla arayışa giren Terim’in, Fırtına’da yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı’yı düşünmeye başladığı öğrenildi.
'Oğuzhan'ın yaptığı hareket Hollanda'da küfür...''Oğuzhan'ın yaptığı hareket Hollanda'da küfür...'Derbinin olay isimlerinden Robin van Persie, Samandıra'da takım arkadaşları ve kulüp personeliyle dertleşirken Beşiktaşlı Oğuzhan'la ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
  • TFF, Robin van Persie için kararını verdi!07 Şubat 2017 Salı 12:10
  • Derbinin olay hakeminin notu belli oldu07 Şubat 2017 Salı 11:43
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Chelsea' açıklaması07 Şubat 2017 Salı 11:42
  • Galatasaray'da 5 sezon sonra büyük tehlike!07 Şubat 2017 Salı 11:41
  • Hollanda'da Kosova krizi! Enes Ünal isyan etti!07 Şubat 2017 Salı 11:40
  • Talisca isyan etti! 'İki aylığımı verin'07 Şubat 2017 Salı 11:40
  • Fikret Orman: Herkesten özür diliyorum!07 Şubat 2017 Salı 11:39
  • İşte gözlemci raporu! Van Persie yandı07 Şubat 2017 Salı 11:38
  • Açıklandı! Dick Advocaat İspanya yolcusu!06 Şubat 2017 Pazartesi 17:30
  • 'Derbiyi Martin Atkinson yönetseydi...'06 Şubat 2017 Pazartesi 16:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri