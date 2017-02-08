08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 16°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 87.613 0.16
  • Altın: 149,100 0.53
  • Dolar: 3,7478 0.24
  • Euro: 3,9950 0.01

Varlık Fonu'ndaki 2 kuruluştan dev adım

»
Varlık Fonu'na devredilen dev şirketlerden Halk Bankası bin, PTT 2 bin 500 kişiyi işe alacağını duyurarak toplam 3 bin 500 personel alınacağını açıkladı.
Varlık Fonu'ndaki 2 kuruluştan dev adım
Varlık Fonu'ndaki 2 kuruluştan dev adım Varlık Fonu'ndaki 2 kuruluştan dev adım Varlık Fonu'ndaki 2 kuruluştan dev adım

Halkbank'ın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleşen işe alımlarla, bankacılık sektöründe önemli bir istihdam artışı sağlanacak. Sektörün istihdam kapasitesinin bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azaldığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, cesur adımlar atarak gençleşmeyi sürdüreceklerini söyledi.

BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre Banka; Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, BT Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi unvanlarında 1000 kişiye iş imkânı sağlayacak. 2016 Kasım ayında düzenlenen işe giriş sınavlarının ardından mülakatlarda başarı sağlayan 500 uzman yardımcısının iş başı yaptığı Halkbank'ta, diğer pozisyonlar için de sınavda başarılı olanlar ilk çeyrek sonuna kadar görevlerine başlayacaklar.

PTT DE 2 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı'na katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Arslan, bir gazetecinin "2017'de PTT'ye ne kadar personel alınacak? PTT'deki taşeron personelin durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine, "PTT tabii bir çınar kuruluşumuz, buna uygun olarak da günümüz teknolojisini en iyi kullanan, en hızlı büyüyen ve hizmet eden bir kuruluşumuz. Bu çerçevede de 2017 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alacağız ve önümüzdeki hafta büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz, başvuruları alacağız, yıl içerisinde de 2 bin 500'e tamamlayacağız bu kadroyu ki güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adına kadromuzu arttırmış olacağız. PTT'deki taşeron elemanları dahil olmak üzere ülkemizdeki bütün taşeron elemanların kamuda istihdamıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik, Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntılarını çalışıyor, inşallah bu ayrıntılar bittikten sonra da hükümet olarak bunu açıklayıp gereğini yapacağız" cevabını verdi.

GENEL ŞARTLAR

Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını geçmemiş olmak,

Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak,

(Erkekler) Askerlik hizmetini yapmış olmak,

Görevini yapmasına engel herhangi bir hastalığı bulunmamak,

2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olmak,

Daha önce çalıştığı yerlerden çıkartılmamış olmak ilk aranan şartlar arasında yer almaktadır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolar yeniden yükselişe geçtiDolar yeniden yükselişe geçtiSerbest piyasada dolar 3,7420 liradan, euro ise 3,9970 liradan güne başladı.
THY'den flaş Varlık Fonu açıklaması!.THY'den flaş Varlık Fonu açıklaması!.Türk Hava Yolları, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin açıklama yaptı.
İki dev şirketten turizmde milli hamleİki dev şirketten turizmde milli hamleRecep Tayyip Erdoğan'ın turizmcilere "Uluslararası operatörlerle değil, gelin kendi operatörlerimizi kendimiz oluşturalım" çağrısı karşılık buldu.
Bakan talimat verdi! Ödemeler başlıyorBakan talimat verdi! Ödemeler başlıyorÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terörden zarar gören az hasarlı binalar için vatandaşlara yapılacak ödemelerin bir an önce tamamlanması talimatını verdi.
Gram altın 148 liranın üzerindeGram altın 148 liranın üzerindeAltının gram fiyatı, sınırlı da olsa yükseliş eğilimini devam ettirerek 148 liranın üzerinde dengelendi.
Hükümetten dev destek! 12 şanslı il belirlendiHükümetten dev destek! 12 şanslı il belirlendiGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, damızlık düve yetiştiriciliğinde yüzde 50 hibe desteği sağlanacak illeri belirledi.
  • Varlık Fonu'ndaki 2 kuruluştan dev adım08 Şubat 2017 Çarşamba 11:00
  • Kendisine saldırması için yıllardır İsrail'e para ödüyor08 Şubat 2017 Çarşamba 08:19
  • Bakan'dan adil kullanım kotası açıklaması07 Şubat 2017 Salı 22:35
  • Türkiye hamlesini yaptı! Hemen yalana sarıldılar07 Şubat 2017 Salı 15:30
  • Dolar yeniden yükselişe geçti!07 Şubat 2017 Salı 10:44
  • Emekliye promosyon peşin ödecenek07 Şubat 2017 Salı 07:33
  • KOSGEB desteklerinde 'önce iş yeri' kuralı kalktı06 Şubat 2017 Pazartesi 18:00
  • Altında dudak uçuklatan rakam!06 Şubat 2017 Pazartesi 17:41
  • Ssaniyede 38 lira kazandırdı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:31
  • Emekliye peşin promosyon06 Şubat 2017 Pazartesi 17:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri