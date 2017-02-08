08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Topal'dan Caner'e telefon! Zehir zemberek sözler

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Topal'dan Caner'e telefon! Zehir zemberek sözler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından Mehmet Topal hem olayları konuşmak hem de gerilimi bitirmek için Caner Erkin'i telefonla aradı.
Topal'dan Caner'e telefon! Zehir zemberek sözler Topal'dan Caner'e telefon! Zehir zemberek sözler Topal'dan Caner'e telefon! Zehir zemberek sözler

Vodafone Arena'daki maç sonrası Fenerbahçeli futbolcuların en çok tepkisini çeken hareket maçta kadroda olmamasına rağmen olaylara karışan Caner Erkin'in, Hasan Ali Kaldırım ve Robin van Persie'nin yanı sıra teknik direktör Dick Advocaat'a hakaret etmesiydi.

F.Bahçeli futbolcular, "Caner'le bunca yıl beraber oynadık. Yaptığı çok yanlıştı. Üstelik olayların içinde yer almayan babası yaşındaki adama küfretti" ifadelerini kullandılar. Bunun üzerine Mehmet Topal'ın Caner Erkin'le bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Biz seninle takım arkadaşı değil miydik? Neden olayların başrolünde yer aldın? İki futbolcunun yaşadığı gerilimi büyütmek yerine bizim de dostumuz olarak yatıştırıcı olman gerekirdi" ifadelerini kullandı.

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