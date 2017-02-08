Süper Lig ekibine kötü haber! Hükmen...

TFF Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı 2-0 kaybettiği Adanaspor maçında hükmen yenik sayılması için PFDK'ya sevk etti.

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa'nın "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2, 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda yaptığı Adanaspor maçını 2-0 kaybetmişti.