08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 16°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 87.613 0.16
  • Altın: 149,100 0.53
  • Dolar: 3,7478 0.24
  • Euro: 3,9950 0.01

Erdoğan ve Trump anlaştı!

»
Erdoğan ve Trump anlaştı!
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayarak, İki liderin en kısa zamanda görüşeceğini açıkladı.
Erdoğan ve Trump anlaştı! Erdoğan ve Trump anlaştı! Erdoğan ve Trump anlaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bilgi alındı. Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; telefon görüşmesi son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu ön plana çıktı. Terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a başkanlık görevinde başarılar diledi.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz darbe girişimine değinerek ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söyledi. Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini söyledi.

EL-BAB VE RAKKA'DA BİRLİKTE HARAKET ETMEK İÇİN ANLAŞTILAR

İki lider, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. Türkiye-ABD arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımlar görüşüldü.

EN KISA SÜREDE GÖRÜŞECEKLER

Erdoğan ve Trump en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldı.
Her iki lider, Türkiye ve ABD’nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurgulayarak iki ülkenin, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan ve Trump anlaştı!Erdoğan ve Trump anlaştı!Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayarak, İki liderin en kısa zamanda görüşeceğini açıkladı.
Referandumda CHP-HDP ittifakı belgelendiReferandumda CHP-HDP ittifakı belgelendiRTÜK'ün kapattığı Yol TV'nin Köln'deki etkinliğinde buluşan CHP'li Tüm ile HDP'li Kürkçü 'Referandum Hayır' propagandası yaptı.
“Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar”“Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar”Doğu Perinçek, “Erdoğan’ı ‘hayır’cı Perinçek’e tercih ederim” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar” diye cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü!Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ilk kez telefon görüşmesi yaptı.
Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevapDevlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevapCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, 'Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum' dedi.
Erdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklamasıErdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklamasıErdoğan, anayasa teklifini ne zaman değerlendireceği yönündeki soruya 'bu hafta içerisinde kararımızı veririz' cevabını verdi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yutturmasın07 Şubat 2017 Salı 22:30
  • Devlet Bahçeli ateş püskürdü!07 Şubat 2017 Salı 15:35
  • Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap!07 Şubat 2017 Salı 15:23
  • Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu oldu07 Şubat 2017 Salı 14:44
  • AK Parti'nin kampanyasını o yürütecek!07 Şubat 2017 Salı 12:37
  • Başbakan çok kızdı: Sizi Allah ıslah etsin!07 Şubat 2017 Salı 12:30
  • Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Şamarı yiyeceksiniz07 Şubat 2017 Salı 11:18
  • AK Parti'den ByLock kullanan çıktı mı? İşte cevabı07 Şubat 2017 Salı 11:14
  • Turgut Özal, Erdoğan'a bu görevi teklif etmiş07 Şubat 2017 Salı 10:29
  • MHP Finike'de istifalar07 Şubat 2017 Salı 10:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri