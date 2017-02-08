Erdoğan ve Trump anlaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bilgi alındı. Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı.



45 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; telefon görüşmesi son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.



Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu ön plana çıktı. Terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi.



ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a başkanlık görevinde başarılar diledi.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz darbe girişimine değinerek ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söyledi. Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini söyledi.



EL-BAB VE RAKKA'DA BİRLİKTE HARAKET ETMEK İÇİN ANLAŞTILAR



İki lider, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. Türkiye-ABD arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımlar görüşüldü.

EN KISA SÜREDE GÖRÜŞECEKLER



Erdoğan ve Trump en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldı.

Her iki lider, Türkiye ve ABD’nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurgulayarak iki ülkenin, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.