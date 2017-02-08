Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
ATTIĞI MESAJI OKUDU
"Şenol hoca'ya mesaj attım. 'Sizinle 36 yıldır tanışıyoruz, ne sizin bana ne de benim size sayıgısızlığım olmadı' dedim. Biraz abartmış olabilirim ama hocam lütfen bana şeytan demeyin. Referandum'daki şeyden sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı."
"Yaşım 55, tıfıl bir adam değilim. 55 yaşındaki adama şeytan denmez. Öğrenmenin yaşı yok Şenol Hocam. Evet, büyütmüş olabilirim, özür dilerim. Ama bir dileğim olacak, lütfen bana şeytan demeyin" yazdım..."
08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
- 56 kişi ölmüştü! Organize eden isim belli olduEl-Bab'da Türk askerine saldırıBaşbakan'dan referandum öncesi kritik talimatİbrahim Kutluay sessizliğini bozduÜnlü oyuncu domuz gribi olduYüz nakilli Uğur Acar'a dizi teklifiDEAŞ'lı terörist Meclis bahçesinde keşif yapmış!Dünyanın konuştuğu iddiaya Trump'tan yanıt geldi!Bakan Yılmaz'dan 'müfredat' açıklamasıDolar yeniden yükselişe geçti
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:33 Güneş 08:00 Öğle 13:25 İkindi 16:10 Akşam 18:37 Yatsı 19:58
- 16°C Adana
- 8°C Adıyaman
- 6°C Afyon
- 11°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 4°C Ankara
- 16°C Antalya
- 8°C Artvin
- 11°C Aydın
- 11°C Balıkesir
- BIST: 87.613 0.16
- Altın: 149,100 0.53
- Dolar: 3,7478 0.24
- Euro: 3,9950 0.01
Dilmen, Güneş'e yolladığı mesajı okudu
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyorum ama...'Fenerbahçe asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Tv'de, pazar akşamı oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Barcelona zor da olsa finalde!İspanya Kral Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren Barcelona bir kez daha finalde...
Tosic: Van Persie eşime küfür etti!Derbide Robin van Persie’ye yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gören Dusko Tosic, Hollandalı isme neden tepki gösterdiğini anlattı.
Caner Erkin'e şok suçlama!Olaylı geçen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor... Sarı lacivertli kulüpten Beşiktaş ile ilgili yeni suçlamalar geldi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İbrahim Kutluay sessizliğini bozdu
- Yüz nakilli Uğur Acar'a dizi teklifi
- Ünlü oyuncu domuz gribi oldu
- Mahkeme “Kurtlar Vadisi Darbe” kararını verdi!
- Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
- İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
- Böylesi en son 30 yıl öncesi görülmüştü
- Caner Erkin, nafakayı faiziyle ödedi
- Dünyanın en uzun uçuşu başladı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.