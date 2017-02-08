Dilmen, Güneş'e yolladığı mesajı okudu

Rıdvan Dilmen, olaylı derbi sonrası Şenol Güneş'in kendisi hakkında, "Bazı arkadaşların yaptığı 'şeytanlığı' ben yapmak istemiyorum." yaptığı yoruma cevap verdi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



ATTIĞI MESAJI OKUDU



"Şenol hoca'ya mesaj attım. 'Sizinle 36 yıldır tanışıyoruz, ne sizin bana ne de benim size sayıgısızlığım olmadı' dedim. Biraz abartmış olabilirim ama hocam lütfen bana şeytan demeyin. Referandum'daki şeyden sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı."



"Yaşım 55, tıfıl bir adam değilim. 55 yaşındaki adama şeytan denmez. Öğrenmenin yaşı yok Şenol Hocam. Evet, büyütmüş olabilirim, özür dilerim. Ama bir dileğim olacak, lütfen bana şeytan demeyin" yazdım..."