08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Caner Erkin'e şok suçlama!

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Caner Erkin'e şok suçlama!
Olaylı geçen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor... Sarı lacivertli kulüpten Beşiktaş ile ilgili yeni suçlamalar geldi.
Caner Erkin'e şok suçlama! Caner Erkin'e şok suçlama! Caner Erkin'e şok suçlama!

Caner Erkin hakkında önemli suçlamalarda bulunan sarı lacivertliler, Beşiktaşlı futbolcunun, sezon başında Fenerbahçe’ye dönüşünü veto ettiği için kızgın olduğu Advocaat’a küfür ettiğini ileri sürdüler.

İddiaya göre Caner Erkin, soyunma odası koridorunda karşılaştığı Hollandalı teknik adama iki kez küfretti.

Sarı lacivertliler, “Advocaat ilk küfürü anlamadı. Bunun üzerine Caner bir kez daha küfretti.Yıllarca bu takımda oynadı. Bu öfkesinin kaynağını anlayamadık” dediler.

Öte yandan, derbi sonrası Oğuzhan’ı arayan Alper Potuk, bu görüşmeyi arkadaşlarına aktarırken, Oğuzhan’ın bir TV programında Van Persie’yi övdüğü için taraftarından tepki aldığını, sahada ona sataşarak kendisini seyircisine kanıtlamak istediğini söyledi.



İNGİLİZCE KONUŞTUK

F.Bahçelilerin suçlaması ile ilgili Beşiktaşlı Caner Erkin ise iddiaları yalanladı. Caner, derbide Advocaat ile İngilizce bir konuşması olduğunu ve olayları tartıştıklarını belirtti.

Siyah beyazlı futbolcu, “Advocaat’a karşı hiçbir saygısızlığım olmadı. İkimiz de maçtaki atmosferin kötüye gitmesinin nedenleri tartıştık. Advocaat bana olaylara uzak olduğunu söyledi ve bu gibi şeyleri futbolun içinde görmek istemediğini anlattı. Ben ise Robin Van Persie’nin maç sırasında yaptığı hareketlerin normal olmadığını söyledim” dedi. (Hürriyet)

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