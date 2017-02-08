08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Tosic: Van Persie eşime küfür etti!

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Tosic: Van Persie eşime küfür etti!
Derbide Robin van Persie’ye yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gören Dusko Tosic, Hollandalı isme neden tepki gösterdiğini anlattı.
Tosic: Van Persie eşime küfür etti! Tosic: Van Persie eşime küfür etti! Tosic: Van Persie eşime küfür etti!

Türkiye Kupası’nda 3 gün önce Vodafone Arena’da oynanan karşılaşmaya, Dusko Tosic ve Robin van Persie’nin arasında geçen olaylar damga vurmuştu. Mücadelenin 41. dakikasında Hollandalı oyuncunun kendisine yaptığı sert müdahale sonrasında Fenerbahçeli ismin üzerine giden ve kafasıyla ittikten sonra hakem Ali Palabıyık’tan kırmızı kart gören Tosic, oyun dışına çıkmadan önce neden Van Persie’nin üzerine atak yaptığını anlattı. Önceki günkü idman öncesinde takımını 10 kişi bıraktığı için teknik direktör Şenol Güneş ve arkadaşlarından özür dileyen tecrübeli futbolcu, o anlarda yaşananları anlattı.

‘Onun yaptıkları ortada’

Başarılı futbolcu, Fenerbahçeli oyuncunun oyununa kurban gittiğini söyleyerek, “Van Persie, maç boyunca başta Oğuzhan olmak üzere aralarında benim de olduğum birçok futbolcuyu provake etmek için elinden geleni yaptı. Tribünlere yaptıkları da ortada... O pozisyon öncesinde bana sert bir şekilde vurdu ancak hakem kartını göstermedi. O esnada bana bir şeyler söyledi. Yanına gittim. Hakaret etmeye başladı ve kafa kafaya gelince sadece kendisini ittirdiğim için yere attı. Rolünü iyi yaptı. Kırmızı kartın ardından başta eşim olmak üzere aileme küfür ettiği için çılgına     döndüm ve kendimi kaybettim. Sonrasında yaptıkları da ortada” ifadelerini kullandı.

‘Tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum’

Derbide gördüğü kırmızı kart sebebiyle 50 bin Euro (200 bin TL) ceza alan 32 yaşındaki futbolcu, “O anda profesyonel bir şekilde tepkisiz kalıp sadece işimi yapmam gerekirdi ama Robin, provakasyonunda başarılı oldu. 5 yıllık Süper Lig kariyerimde bana ilk kırmızı kartımı gördürdü. Ama bu olaydan gerekli dersleri çıkardım. Başta siz hocam olmak üzere tüm takım arkadaşlarımdan özür diliyorum” sözlerini sarf etti.

Yönetim 6222 için başvuracak

Siyah-Beyazlı yönetim, Vodafone Arena’daki derbide başta elini şortuna sokması olmak üzere tribünlere diliyle yaptığı hareket ve diğer provakatif davranışları sebebiyle Robin van Persie’yi şikayet edecek. Beşiktaşlı idarecilerin, Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı bu hareketlerin 6222 sayılı kanun yönetmeliği çerçevesinde incelenmesini  isteyeceği ve ceza almasını talep edeceği öğrenildi.

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