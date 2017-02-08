08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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56 kişi ölmüştü! Organize eden isim belli oldu

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Gaziantep’te, 56 kişinin ölümüne, 94 kişinin de yaralanmasına yol açan terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği canlı bomba saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
56 kişi ölmüştü! Organize eden isim belli oldu
56 kişi ölmüştü! Organize eden isim belli oldu 56 kişi ölmüştü! Organize eden isim belli oldu 56 kişi ölmüştü! Organize eden isim belli oldu

Gaziantep’te 56 kişinin hayatını kaybettiği düğün gecesine yapılan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 5 kişi hakkında, “Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” dair karar verildi. Kararda, saldırıyı organize eden kişinin örgütün Gaziantep’teki hücre evi sorumlusu Mehmet Kadir Cebael olduğu belirtildi. Cebael, 16 Ekim’de Gaziantep’te polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Gaziantep’te, 20 Ağustos gecesi çoğunluğu çocuk 56 kişinin ölümüne, 94 kişinin de yaralanmasına yol açan terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği canlı bomba saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyada bulunan 5 şüpheli hakkında “Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” dair karar verildi. Soruşturmada DEAŞ’ın düğün gecesine yaptığı bombalı saldırıyla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.

CEBAEL ORGANİZE ETTİ

Kararda Gaziantep’te yapılan düğün saldırısını organize eden kişinin DEAŞ’ın Gaziantep’teki hücre evi sorumlusu Mehmet Kadir Cebael olduğu belirtildi. Eylem yapması için örgütten beyni yıkanmış eleman isteyen Cebael’in eylemi yapacak olan örgüt üyesini bazen kendi evinde bazen de başka yerde konaklattığı bilgisine yer verildi. Saldırı için olay yeri keşfi yapan Cebael’in kimliği tespit edilemeyen 22-23 yaşlarındaki saldırgana canlı bomba yeleği giydirdiği belirtildi. 16 Ekim’de polisin yaptığı baskın sırasında üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak üç polis memurunun şehit olmasına neden olan Muhammed Şerif’in Cebael’den talimat aldığı, patlayıcının Cebael aracılığıyla Şerif’e ulaştırıldığı bilgisi de kararda yer aldı. 

ANKARA SALDIRISININ SANIĞI

Ayrıca 10 Ekim 2015 Ankara’da düzenlenen canlı bomba sanıklarından olan Cebael’in Ankara saldırısı için gerekli olan malzemeyi temin ettiği ve eylemcilere tedbirli davranmaları için tavsiyelerde bulunduğu bilgisine de kararda yer verildi. DEAŞ’ın Gaziantep’teki hücre evinin lideri olan Cebael 16 Ekim’de polisle girdiği çatışma sonucu öldürülmüştü.

HÜRRİYET

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