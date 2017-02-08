'Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyorum ama...'

Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

TFF, TV programlarının, sosyal medyanın, kamuoyunun tepkilerine göre belirlemeler yapıyor. Tosic'e görüntüden ceza verilemez. Tosic'e temsilcinin raporuna yazılmışsa ceza verilir. 4. hakem, Tosic'in saha kenarında olduğunu uyardı. Temsilci bunu hiç mi görmedi Tosic'in orada durması başka kavgalara sebep olurdu.

FİKRET ORMAN'IN ÖZRÜNÜ KABUL EDİYORUM

Fikret Orman sevk edilmiyorsa, demek ki TFF, kupaya Süt Kupası denildiğinde değerinin düşmediğini düşünüyor. Fikret Orman dün özür diledi. Ben Fenerbahçeli yönetici olarak özrünü kabul ediyorum. Ama camiamız, futbolcularımız, Hasan Çetinkaya eder mi bilmiyorum

VAN PERSİE'NİN HAREKETİNİ HAKEM GÖRSE NE CEZA ALIRDI?

Van Persie'nin hareketini hakem görseydi ne ceza alırdı? Van Persie'ye en fazla sarı kart gösterilebilirdi. Van Persie, 41. maddeden sevk ediliyor. Eğer 36. maddeden sevk edilseydi video görüntüleri kullanılamayacaktı.

Oyuncu kafa atıyor. Eski futbolcunuz, 1 sene önceki arkadaşına küfür ediyor, saldırıyor. Fenerbahçe diye mi? Bir sene önce aynı pozisyonda oynadığı arkadaşına küfrediyor.

YARDIMCISI DİYE TEKME TOKAT DÖVEBİLİR Mİ?

Şenol Güneş sadece Kjaer'e yaptığı hareketle sevk edildiyse bence ağır olmuş. Yardımcısı Tamer Tuna'ya yaptığı daha ağır yardımcısı diye tekme tokat dövebilir mi?