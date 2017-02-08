08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 16°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 87.613 0.16
  • Altın: 149,100 0.53
  • Dolar: 3,7478 0.24
  • Euro: 3,9950 0.01

'Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyorum ama...'

»
'Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyorum ama...'
Fenerbahçe asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Tv'de, pazar akşamı oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
'Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyorum ama...' 'Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyorum ama...' 'Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyorum ama...'

Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: 

TFF, TV programlarının, sosyal medyanın, kamuoyunun tepkilerine göre belirlemeler yapıyor. Tosic'e görüntüden ceza verilemez. Tosic'e temsilcinin raporuna yazılmışsa ceza verilir. 4. hakem, Tosic'in saha kenarında olduğunu uyardı. Temsilci bunu hiç mi görmedi Tosic'in orada durması başka kavgalara sebep olurdu.

FİKRET ORMAN'IN ÖZRÜNÜ KABUL EDİYORUM

Fikret Orman sevk edilmiyorsa, demek ki TFF, kupaya Süt Kupası denildiğinde değerinin düşmediğini düşünüyor. Fikret Orman dün özür diledi. Ben Fenerbahçeli yönetici olarak özrünü kabul ediyorum. Ama camiamız, futbolcularımız, Hasan Çetinkaya eder mi bilmiyorum

VAN PERSİE'NİN HAREKETİNİ HAKEM GÖRSE NE CEZA ALIRDI?

Van Persie'nin hareketini hakem görseydi ne ceza alırdı? Van Persie'ye en fazla sarı kart gösterilebilirdi. Van Persie, 41. maddeden sevk ediliyor. Eğer 36. maddeden sevk edilseydi video görüntüleri kullanılamayacaktı.

Oyuncu kafa atıyor. Eski futbolcunuz, 1 sene önceki arkadaşına küfür ediyor, saldırıyor. Fenerbahçe diye mi? Bir sene önce aynı pozisyonda oynadığı arkadaşına küfrediyor. 

YARDIMCISI DİYE TEKME TOKAT DÖVEBİLİR Mİ?

Şenol Güneş sadece Kjaer'e yaptığı hareketle sevk edildiyse bence ağır olmuş. Yardımcısı Tamer Tuna'ya yaptığı daha ağır yardımcısı diye tekme tokat dövebilir mi?

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyorum ama...''Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyorum ama...'Fenerbahçe asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Tv'de, pazar akşamı oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Barcelona zor da olsa finalde!Barcelona zor da olsa finalde!İspanya Kral Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren Barcelona bir kez daha finalde...
Tosic: Van Persie eşime küfür etti!Tosic: Van Persie eşime küfür etti!Derbide Robin van Persie’ye yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gören Dusko Tosic, Hollandalı isme neden tepki gösterdiğini anlattı.
Caner Erkin'e şok suçlama!Caner Erkin'e şok suçlama!Olaylı geçen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor... Sarı lacivertli kulüpten Beşiktaş ile ilgili yeni suçlamalar geldi.
Bayern'de bir dönem sona eriyorBayern'de bir dönem sona eriyorAlman futbolcunun sezon sonunda emekli olacağı iddia edildi.
Dilmen, Güneş'e yolladığı mesajı okuduDilmen, Güneş'e yolladığı mesajı okuduRıdvan Dilmen, olaylı derbi sonrası Şenol Güneş'in kendisi hakkında, "Bazı arkadaşların yaptığı 'şeytanlığı' ben yapmak istemiyorum." yaptığı yoruma cevap verdi.
  • Süper Lig ekibine kötü haber! Hükmen...08 Şubat 2017 Çarşamba 10:59
  • Atiba'ya resmen talip oldular!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:58
  • Topal'dan Caner'e telefon! Zehir zemberek sözler08 Şubat 2017 Çarşamba 10:57
  • Savunması hazır! "Tayt giyiyorum"08 Şubat 2017 Çarşamba 10:57
  • 5 bin lira kazanan Yusuf'a yeni sözleşme!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:56
  • Derbi gecesi akılalmaz olay!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:46
  • Galatasaray'a müjde! İnşaat başlıyor!07 Şubat 2017 Salı 16:42
  • Şort olayından kurtulan Van Persie'ye 'dil' şoku!07 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!07 Şubat 2017 Salı 15:57
  • Terim'den büyük sürpriz! Milli Takım'a yeni isim07 Şubat 2017 Salı 12:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri