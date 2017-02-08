Hükümetten dev destek! 12 şanslı il belirlendi

Hibe desteğinden yararlanmak için yatırımcılardan 6 Şubat’tan itibaren alınmaya başlanan başvurular 6 Mart’ta sona erecek.

Damızlık düve yetiştiriciliğinde yüzde 50 hibe desteği alacak 12 il belirlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017 yılında damızlık düve yetiştiriciliğinde yüzde 50 hibe desteği sağlanacak illeri, Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon olarak belirledi.



Bakanlar Kurulu’nun damızlık düve yetiştirenlere 3 yıl süreyle yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’nin 3 Ağustos 2016 tarihli sayısında, uygulama tebliği ise 3 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, ancak hangi illerde uygulanacağı belirlenmemişti.



31 İLDEN 12'SİNE DESTEK VAR



Milli Tarım Politikası çerçevesinde “Damızlık Düve Üretim Merkezleri” olarak ilan edilen 31 ilden sadece 12’sinde yüzde 50 hibe desteği kapsamında yer aldı. Millî Tarım Politikası’nın önemli ayağı olan Milli Hayvancılık Projesi kapsamında, Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat’ı kapsayan 31 il Damızlık Düve Üretim Merkezi ilan edildi. Bu illeri kapsayan bölgede en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Kurulacak bu işletmeler için inşaat, hayvan alımı ve makine alımında yüzde 50 hibe desteği verilecek. Ancak 2017 yılında bu 31 ilden sadece 12 ilde Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon’da yüzde 50 hibe desteği sağlanacak olması dikkat çekti.



YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ VERİLECEK



Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanan Uygulama Rehberi’ne göre, bu 12 ilde 2017 yılında, en az 500 baş kapasiteye sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerini 500 baş kapasiteye çıkaracak olanlara yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman (gübre sıyırıcı ve yem karma makinesi) temini yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.



Hibe desteğinin kapsamı ise şöyle:



“Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, Bakanlık ilgili veri sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini kapsar.”



SON BAŞVURU TARİHİ 6 MART



Uygulama Rehberi’ne göre hibe desteği sağlanacak 12 il için proje başvuruları 6 Şubat 2017 tarihi itibariyle başladı. Başvurular 6 Mart 2017’de sona erecek. Başvuru koşulları ise özetle şöyle: Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. 2017 yılı için başvurular 12 ilde 6 Şubat - 6 Mart 2017 tarihleri arasında alınacak. Hayvancılık Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir. Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak.



Aynı konudaki yatırımlarda; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali için faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamında başvuruları alınmayacak ve hibe kullandırılmayacak. Başvuru sahibinin, tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname vermesi gerekiyor..



YATIRIMCILARDA ARANACAK ŞARTLAR



Hibe desteğinden yararlanmak için yatırımcılarda aranan şartlar şöyle belirlendi:



• Başvuru sahibi yetiştirici veya tüzel kişiliklerin; damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belge, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.

Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

Aynı parsel için büyüklüğü ne olursa olsun ikinci bir yatırımcı tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı parsel için tekrar başvuru yapılamaz.

İŞTE O ŞANSLI İLLER



Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli,Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ,Trabzon.