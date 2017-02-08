08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Bakan Yılmaz'dan 'müfredat' açıklaması

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Bakan Yılmaz'dan 'müfredat' açıklaması
Eğitim müfredatı değişikliği çalışmasına ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "165 bin görüş geldi" dedi.
Bakan Yılmaz'dan 'müfredat' açıklaması Bakan Yılmaz'dan 'müfredat' açıklaması Bakan Yılmaz'dan 'müfredat' açıklaması

Yılmaz, eğitim müfredatındaki değişikliğe ilişkin, "Öğrencinin faydasına olmayacak gereksiz tekrardan arındırmamız lazım. Daha iyi bir müfredatı öğrencilerimizin önüne koyacağız" dedi.

Yeni müfredat için 165 bin 326 görüş geldiğini aktaran Yılmaz ,"Bize aktarılanlar, bir tecrübenin ürünü. Bu tecrübeleri dikkate alarak daha iyi bir müfredatı öğrencilerimizin önüne koyacağız" diye konuştu.

AİHM'nin din dersi kararı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiyle ilgili AİHM'nin kararına değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir vatandaş, kendi inancını yansıtmadığını, çocuğunun evde gördüğü dini eğitimle okuldakinin farklı olduğu gerekçesiyle AİHM'ye başvurdu. AİHM, 'Çoğunluğun inancına göre eğitimin verilmesi makuldür' dedi. Biz, din dersinin seçmeli olduğu dönemleri de gördük. Fakat denildi ki, 'Bu da seçenlerle seçmeyenler arasında psikolojik baskı oluşturuyor' denildi. Bu sosyolojik olgu, inkar etmek mümkün değil. Din dersini zorunlu yaptık. Her yerden görüşleri aldık. Çalışmalar devam ediyor. Zorunlu eğitimin devam etmesi uygundur."

Anayasa değişikliği

Bakan Yılmaz, anayasa değişikliğine dair ise, "Şimdiki anayasada hüküm var, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler yargı denetimi dışındadır. Yeni anayasa kabul edildiğinde cumhurbaşkanının yargı denetimi dışında kalan bir tane işlem veya eylemi olacak mı? Yok. O zaman vatandaşa soralım, hangisi daha demokratiktir, bir makamın bazı işlemlerinin yargı denetiminde olması mı olmaması mı? Neticede bu anayasa değişikliği ile daha demokratik bir sistem gelecek, bu anayasa reformu ile istikrar gelecek, uzlaşma gelecek" ifadelerini kullandı.

MÜFREDATTAN ATATÜRKÇÜLÜK, İNÖNÜ VE EVRİM TEORİSİNİN ÇIKARILDIĞI İDDİASI

Bütün bunların hepsi önleyici propaganda. Doğruyla alakası yoktur. Evrim konusuyla ilgili yüzlerce, binlerce konu var. Hepsini vermek durumunda değiliz. Ancak 'doğa tarihi' bölümünü çıkardık. Pekala üniversitede lisans düzeyinde evrim konusu işleniyor. Müfredatlar aynen canlı organizma gibidir. Doğarlar, büyürler, gelişirler ve ölürler. Zamanın ruhunu yakalayabilmek lazım. Zamanın ruhunu yakalayamazsan toplumu gündemin dışında tutarsın."

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