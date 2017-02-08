Yüz nakilli Uğur Acar'a dizi teklifi

İlk yüz nakillisi Uğur Acar, dizi film hayalinin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptığını, önümüzdeki sezon uygun bir projede yer alacağını söyledi

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, dizi film hayalinin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptığını, önümüzdeki sezon uygun bir projede yer alacağını söyledi.



Uğur Acar, kast ajansları tarafından arandığını, hayallerini gerçekleştireceği projelerde yer almak istediğini belirtti. Nakil öncesi ve sonrasında yaşadıklarının film senaryolarını aratmadığını söyleyen Acar, çok zor, bir o kadar da mutlu zamanlar yaşadığını anlattı.

Acar, "Bana rol verilecek film ya da dizilerde olağandışı gayret sarfetmeme gerek yok. Bu konuda kendimi yetenekli görüyorum. Son dönemlerde birçok kast ajansı telefonla aradı. Kendisi ile birçok organ bağış projesinde yer alan arkadaşım Mehmet Değer, bir kast ajansında oyuncu koçluğu yapıyor. Onunla konuşup anlaşmaya vardık" diye konuştu.



ORGAN BAĞIŞ PROJELERİ

Anatolian Casting ve Menejerlik'te oyuncu koçluğu yapan Mehmet Değer, 7 yıldır dizi ve film sektörü içinde olduğunu, Uğur Acar ile 5 yıldır tanıştığını, kendisi de böbrek nakilli olduğu için birlikte organ bağış projelerinde yer aldığını söyledi.

Değer, "Aynı derneğin üyesiyiz. Sosyal sorumluluk projelerinde de çalışmalarımız var. Kendisini birçok kast ajansının takip ettiğini biliyorum. Son aylarda birlikteliğimiz daha da arttı. Sağlıklı ve kendini iyi hissettiğini söyledi. 5'inci yüz nakil kutlamasından sonra da bir araya geldik. Uygun projede kendisine rol vermek istediğimizi söyledim. Kendisi de kabul etti. Artık bizimle çalışacak ve uygun projelerimizin yeni yüzü olacak" diye konuştu.



GELECEK SEZONU BEKLEYİN

Ajanslarının birçok önemli projede yer aldığını söyleyen Mehmet Değer, "Ekşi Elmalar, Emanet, Patron Mutlu Son İstiyor, Hanımın Çiftliği, Dila Çanım gibi film ve dizileri çektik.Önümüzdeki sezon güzel bir projede Uğur Acar ile çalışacağız, gelecek sezonu bekleyin" dedi.