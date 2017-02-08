08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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El-Bab'da Türk askerine saldırı

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El-Bab'da Türk askerine saldırı
Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi.
El-Bab'da Türk askerine saldırı El-Bab'da Türk askerine saldırı El-Bab'da Türk askerine saldırı

169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.

YARALI ASKERLER VAR

Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda bazı askerlerin yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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