169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.
YARALI ASKERLER VAR
Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda bazı askerlerin yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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El-Bab'da Türk askerine saldırı
169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.
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