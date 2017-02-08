08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 87.548 0.08
  • Altın: 148,651 0.22
  • Dolar: 3,7398 0.02
  • Euro: 3,9832 -0.28

Türk askerine alçak saldırı: 2 şehit, 15 yaralı!

»
Türk askerine alçak saldırı: 2 şehit, 15 yaralı!
Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi.
Türk askerine alçak saldırı: 2 şehit, 15 yaralı! Türk askerine alçak saldırı: 2 şehit, 15 yaralı! Türk askerine alçak saldırı: 2 şehit, 15 yaralı!

169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.

2 ŞEHİT 15 YARALI

TSK'dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi. 

KARADAN VE HAVADAN ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı.

YARALILAR KİLİS'E GETİRİLDİ

Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
‘Rotary başkanı’ da FETÖ’cü çıktı‘Rotary başkanı’ da FETÖ’cü çıktıFETÖ soruşturmasında tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Deniz G. Nişantaşı Rotary Kulübü Başkanı olduğu ortaya çıktı.
Bordo berelilerden müthiş temizlik!Bordo berelilerden müthiş temizlik!El Bab'da stratejik öneme sahip tepelerin ele geçirilmesi için Bordo Berelilerin düzenlediği operasyonda 58 DAEŞ'li terörist öldürüldü.
TSK resmen açıkladı! Ele geçirildiTSK resmen açıkladı! Ele geçirildiTSK:"El Bab' ın kontrolü maksadıyla dün gece başlanan operasyonlar sonucunda stratejik öneme haiz tepeler TSK desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir."denildi.
Erdoğan Körfez çıkarmasına hazırlanıyorErdoğan Körfez çıkarmasına hazırlanıyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a resmi ziyaretlerde bulunacak.
Başbakan'dan referandum öncesi kritik talimatBaşbakan'dan referandum öncesi kritik talimatAK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve yerelde uygulanacak strateji belli oldu.
İkisinin de rütbeleri ve emeklilik hakları alındı!İkisinin de rütbeleri ve emeklilik hakları alındı!Yeni KHK ile FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten atılan emniyet mensubu 242 kişinin de rütbesi ve emeklilik hakları alındı.
  • 56 kişi ölmüştü! Organize eden isim belli oldu08 Şubat 2017 Çarşamba 12:00
  • Türk askerine alçak saldırı: 2 şehit, 15 yaralı!08 Şubat 2017 Çarşamba 11:49
  • DEAŞ'lı terörist Meclis bahçesinde keşif yapmış!08 Şubat 2017 Çarşamba 11:32
  • Yeni KHK'de çok sayıda personel ihraç edildi!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:58
  • Çek uyruklu teröristler inkar etti ama....08 Şubat 2017 Çarşamba 10:44
  • Cam filmine kesilen ceza Yargıtay'dan döndü08 Şubat 2017 Çarşamba 10:38
  • Kim ne oy alacak? Genel, yerel, referandum08 Şubat 2017 Çarşamba 10:10
  • ABD, FGM-148 Javelin'i YPG'ye verdi08 Şubat 2017 Çarşamba 09:48
  • FETÖ nasıl devletin içine sızıp bu kadar güçlendi?08 Şubat 2017 Çarşamba 09:37
  • Bursa'da altgeçitte cinsel saldırı08 Şubat 2017 Çarşamba 09:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri