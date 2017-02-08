Trump'tan flaş İran önerisi!

Donald Trump ile gerilen ABD-İran ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşanıyor. Trump'ın İran Devrim Muhafızları Gücü'nü terör örgütü ilan etmeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, İran'ın en önemli silahlı gücü Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesi için düğmeye bastığı bildirildi. ABD'li yetkililer, bu konu hakkında görüş alınması için bazı Amerikan kurumları ile bilgi alışverişine başladı.

Böyle bir kararın, ABD'nin İran'a karşı yeni önlemlerin habercisi olduğu iddia edildi.

İran'ın en güçlü ve karanlık güvenlik gücü olan Devrim Muhafızları, devlet politikasında ve ekonomisinde çok önemli bir yere sahip.

ABD'NİN KARA LİSTESİNDE BİR ÇOK KİŞİ VAR

ABD, daha önce de Devrim Muhafızları ile bağlantısı olan bir çok kişi ve kuruluşu kara listeye almıştı.

''İRAN EN BÜYÜK TERÖR DESTEKÇİSİ''

ABD Hazine Bakanlığı 2007'de Devrim Muhafızları'nın, yabancı ülkelerde operasyonlar yapan seçkin birimi "Kudüs Gücü"nü terör örgütü olarak nitelemiş ve "İran'ın, terörist ve isyancı grupları destekleme politikasının uygulanmasında başta gelen araç" olduğunu bildirmişti.

Trump yönetiminin başa geçmesiyle Savunma Bakanı olan James Mattis, geçtiğimiz günlerde İran'ı "terörizmin en büyük destekçisi" olarak tanımlamıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI SADECE İRAN'IN DİNİ LİDERİ HAMANEY'E BAĞLI

İran'da Devrim Muhafızları sadece, Ruhani'den çok daha geniş yetkilere sahip olan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e karşı sorumlu.