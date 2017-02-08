08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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İkisinin de rütbeleri ve emeklilik hakları alındı!

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İkisinin de rütbeleri ve emeklilik hakları alındı!
Yeni KHK ile FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten atılan emniyet mensubu 242 kişinin de rütbesi ve emeklilik hakları alındı.
İkisinin de rütbeleri ve emeklilik hakları alındı! İkisinin de rütbeleri ve emeklilik hakları alındı! İkisinin de rütbeleri ve emeklilik hakları alındı!

Resmi gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 686 sayılı kararname ile emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı.

HAKLARDAN YARARLANAMAYACAKLAR

Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

EMRE USLU VE ÖNDER AYTAÇ

Bu kişiler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı ve şu an firari olan eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç ve eski komiser Emrullah (Emre) Uslu da yer alıyor.

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