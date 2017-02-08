Mete Yarar FETÖ'nün referandum planını açıkladı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, konuk olduğu Karşı Karşıya programında FETÖ'nün referandum sürecinde sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanacağını kafa karıştırıcı materyallerin sosyal medya üzerinden servis edileceğini söyledi.

TVNET'te Karşı Karşıya programının konuğu olan güvenlik uzmanı Mete Yarar referandum süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yarar, "twitter'daki kim olduğu belli ollmayan yumurta kafalarda anormal bir artış var. Türkiye'de milli olduğunu inandığımız, milli olduğundan şüphe etmediğimiz ne kadar kişi varsa soosyal medya medya hesapları kapatılıyor. İster facebook ister diğer sosyal medya platformları. Hem de sebep göstermeksizin. Demek ki bu işin dolap dönecek yeri nerede başlayacak sosyal medyada. Aynı 17-25 Aralık'ta olduğu gibi ben Türkiye'nin referandum sürecinde kafa karıştıracak ne kadar materyal varsa bombardıman burada başlayacak. Ve bunu konuşmaya başladıklarıyla ilgili duyumlar da geliyor. Bombalı saldırılarla bu ülkeyi dize getiremediler. "Tam ters terör saldırısı, bombaları saldırı yapıyoruz birleşiyorlar. O zaman ne yapalım? Mazlum edebiyatı yaratacak, kafa karışıklığına yol açacak ne kadar elimizde materyal varsa bunları kullanmaya başlayalım." Planları bu. Bu süreçte ne kadar olay varsa yaratılacak. Güven itibarsızlaştırma, konuşmaların arka arkaya montajlanması veya görüntülerin montajlanmasıyla servisler yapılacak. Şuandaki proje bu. Ve buradaki sıkıntı ne biliyormusunuz? yine bizim zaaflerımızdan yararlanacaklar. Dediğim gibi ellerinde 30 yıllık arşiv var." dedi.