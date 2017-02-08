08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Ajda Pekkan'ın evinde hayatını kaybetti

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Ajda Pekkan'ın evinde hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın, dün akşam Ajda Pekkan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ajda Pekkan'ın evinde hayatını kaybetti Ajda Pekkan'ın evinde hayatını kaybetti Ajda Pekkan'ın evinde hayatını kaybetti

Ayşe Ersay'ın vefat haberi müzik dünyasını yasa boğdu.
 
AYŞE ERSAYIN KİMDİR?
 
Ayşe Ersayın, Özel Yükseliş Koleji'ni bitirdikten sonra Bülent Osma ile evlendi. Uzun süren evliliğinin ardıdan, ayrıldıktan sonra İstanbul’ a yerleşti. TRT de yayınlanan bir cumartesi eğlencesi programında Aydoğan Ergezen’e asistanlık yaptı. 
Star televizyonunun kurulması ile Aydoğan Ergezen'le birlikte bu kanala geçti.

Bir sene yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra Mustafa Mayadağ ile birlikte Pazarlık isimli müzik eğlence programını yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra Cuma Postası isimli programla yapımcı yönetmenliğe adım attı.
 
Star TV'de Piknik, Salı Pazarı, Kabere Kiboş, Şamata, Benimle Oynarmısın yarışması, Jazz Festivali gibi programlara imza attı. Uzun bir süre bayram özel proglamları ve yılbaşı eğlence programları hazırladı.
 
 Star TV'de çalışırken yüze yakın konser çekti.
 
Konser çektiği bazı sanatçılar:
 
Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kenan Doğulu, Ayşegül Aldinç, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Hülya Avşar, Zuhal Olcay, Diana Ross, Shirley Bassey, Dionne Warwick, Al Jarreau, David Sanborn, Salif Kama.
 

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