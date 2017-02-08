Bordo berelilerden müthiş temizlik!

TSK'dan yapılan açıklamada bu sabah 07.00'ye kadar yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verildi.

58 DAEŞ'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece stratejik öneme sahip tepelerin ele geçirilmesi için Bordo Berelilerin katılımıyla operasyon düzenlendi. Stratejik tepelerin ele geçirildiği operasyonda 58 DAEŞ'li terörist öldürüldü.

İşte açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, El Bab'ın kontrolü için dün gece başlanan operasyonlar sonucu strateji̇k öneme sahip tepelerin TSK'nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiği bildirildi.

KOALİSYON GÜÇLERİ DE VURDU!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.