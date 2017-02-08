08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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‘Rotary başkanı’ da FETÖ’cü çıktı

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‘Rotary başkanı’ da FETÖ’cü çıktı
FETÖ soruşturmasında tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Deniz G. Nişantaşı Rotary Kulübü Başkanı olduğu ortaya çıktı.
‘Rotary başkanı’ da FETÖ’cü çıktı ‘Rotary başkanı’ da FETÖ’cü çıktı ‘Rotary başkanı’ da FETÖ’cü çıktı

İfadesinde Rotaryan olduğunu ve FETÖ'cü olmadığını savunan G.'nin Bank Asya'da 9 hesabı olduğu ve 17 Aralık sonrası bankanın batmasını önlemek için Gülen'in talimatıyla para yatırdığı belirlendi. Güney, aynı zamanda ByLock kullanıcısı çıktı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Güney kendisini, "Çalışmakta olduğum mimarlık fakültesi açık yaşam tarzına sahip insanları tercih eder. Sosyal demokrat bir aileden geliyorum. Mimarlık fakültesinde hocaların teşviki ile Rotary Kulübü üyesi oldum. Bu yıl da başkan oldum. Bu kulüpler kendi konseptlerine uymayan kişileri asla aralarına almaz" diye savunmuştu. G. hakkında 7.5 ile 15 yıl arasında hapis istendi.

Sabah

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