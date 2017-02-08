08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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AK Parti sahaya iniyor! Referandum stratejisi belli oldu

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve yerelde uygulanacak strateji belli oldu.
AK Parti sahaya iniyor! Referandum stratejisi belli oldu
AK Parti sahaya iniyor! Referandum stratejisi belli oldu AK Parti sahaya iniyor! Referandum stratejisi belli oldu AK Parti sahaya iniyor! Referandum stratejisi belli oldu

 AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Bugüne kadar hanelere girip, kadınlara yönelik çalışmalar yapıyorduk, bu süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşarak, kadınlara ulaşarak, meseleyi anlatacağız. Bu konuda teşkilatlarımız hazırlıklı." dedi.

Anayasa değişikliğine ilişkin kadınların, kısa ve net cevaplar istediğini aktaran Çam, şunları söyledi:

"Kadınlarımız, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin neler getireceğinden, cumhurbaşkanının nasıl yemin edeceğine kadar birçok konuyu merak ediyor. Sistemin bütçeye ne gibi katkısı olacağı, ekonomik anlamda neler getireceği, kadınların temel hak ve hürriyetlerinde herhangi bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı gibi sorularla karşılaştık. En fazla merak edilen konulardan birisi de cumhurbaşkanının referandumdan hemen sonra mı yoksa 2019 seçimlerinden sonra mı partili olacağı."

AK PARTİ YENİ SİSTEMİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ANLATACAK

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, bu hafta sonu Antalya'da düzenlenecek belediye başkanları toplantısında hem belediyelerin 2016 faaliyetleri değerlendirilecek hem de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve AK Parti'nin kampanya stratejisi belediye başkanlarına anlatılacak.

Belediyelerin faaliyetlerini takip etmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Kaya, AK Parti'nin, başarı hikayesini sürdürebilmesi için yerelde mutlaka güçlü bir şekilde ayaklarını yere basması gerektiğini belirtti.

Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak belediyeleri yerlerinde ziyaret ettiklerini, illerde bütün şehrin belediye başkanlarının sorunlarını dinlediklerini, bölge toplantıları yaptıklarını dile getiren Kaya, hafta sonu Antalya'da Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı final niteliğinde bir toplantı yapacaklarını dile getirdi.

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