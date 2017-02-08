Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var..

Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda daha önce mesleklerinden ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) çalışanı 8 şüpheliden 7'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



2 KAYMAKAM VE 1 VALİ YARDIMCISI GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında da daha önce mesleklerinden ihraç edilen 2 kaymakam ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, "ByLock" kullandıkları ileri sürüldü.