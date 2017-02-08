Levent İnanır'dan kötü haber geldi

Oyuncu Levent İnanır’ın zatürre nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Levent İnanır’ın hastaneye kaldırıldığını ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu.



Onur Akay, “Levent İnanır zatürre nedeni ile hastanede tedavi altına alındı. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim.” notunu düşerek, ünlü oyuncunun hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.

LEVENT İNANIR KİMDİR?

1962 yılı Fatsa doğumlu olan Levent İnanır, ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın dayısıdır. Aynı zamanda ünlü sanatçı Soner Arıca'nın kardeşi olan İnanır, Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunudur.





1973 yılında "Çocuk Yıldız" olarak sinema hayatına başlayan İnanır, Sürü filmiyle popüler oldu. TRT için çocuk filmleri çeken başarılı sanatçı İnanır, hem sinema filmi hem de televizyon dizilerinde çeşitli rollerde yer aldı. 1995'te sinema oyuncusu Neslihan Acar ile evlenen İnanır, bir kız çocuğu babasıdır.



2013 senesinde "Karayel Poyraz" adlı sinema filminin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yapan İnanır, 2015 yılına gelindiğinde reyting rekorları kıran ATV'nin ünlü dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Vanlı bir aşiret ağasını canlandıran kişi olarak katıldı.