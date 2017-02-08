08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Bakan Soylu'dan 81 ilin tamamına talimat

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Bakan Soylu'dan 81 ilin tamamına talimat
İçişleri Bakanı Soylu, öğrencilerin servislerle okula huzur ve güven içinde ulaştırılmaları sağlamak amacıyla koordinasyon toplantıları yapılması talimatı verdi.
Bakan Soylu'dan 81 ilin tamamına talimat Bakan Soylu'dan 81 ilin tamamına talimat Bakan Soylu'dan 81 ilin tamamına talimat

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, 81 ilin valiliğine, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin Pazartesi günü başlaması dolayısıyla, ebeveynlerin çocuklarını herhangi bir trafik güvenliği endişesi duymaksızın okula göndermeleri ve çocukların servis araçlarında huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, mülki amirlerin başkanlığında, güvenlik tedbirlerinin görüşüleceği ve tüm tarafların sorumluluklarının tanımlanarak takip edileceği koordinasyon toplantılarının yapılması yönünde talimat verdi.

OKUL MÜDÜRLERİ VE ŞOFÖRLER DE KATILACAK

Toplantılara il emniyet ve milli eğitim müdürleri, il jandarma komutanları, yerel yönetim temsilcileri, ilgili kurumların görevlileri, seçilecek öğrenci temsilcileri, servis aracıyla öğrencileri taşınan okul müdürleri ve okul aile birliği ile varsa oda temsilcileri ve bu okullardaki servis aracı şoförlerinin tamamının katılmasının sağlanması istendi.

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Bakan Soylu'dan 81 ilin tamamına talimatBakan Soylu'dan 81 ilin tamamına talimatİçişleri Bakanı Soylu, öğrencilerin servislerle okula huzur ve güven içinde ulaştırılmaları sağlamak amacıyla koordinasyon toplantıları yapılması talimatı verdi.
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