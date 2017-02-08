08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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TSK'nın en kapsamlı taarruzu! Canlı izlediler

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TSK'nın en kapsamlı taarruzu! Canlı izlediler
El Bab'da şimdiye kadar ki en kapsamlı operasyon düzenlendi. Kritik tepeler ele geçirildi. Genelkurmay'da ışıklar sabaha kadar sönmezken komutanlar operasyonu canlı takip ettiler.
TSK'nın en kapsamlı taarruzu! Canlı izlediler TSK'nın en kapsamlı taarruzu! Canlı izlediler TSK'nın en kapsamlı taarruzu! Canlı izlediler

El Bab operasyonunda dün gece yapılan harekattan detaylar ortaya çıktı. NTV'den Özden Erkuş'un bölgeden bildirdiklerine göre yapılan harekat şu ana kadarki en kapsamlı operasyon.

BUGÜNE KADARKİ EN KAPSAMLI SALDIRI

Dün gece Genelkurmay'ın ışıkları hiç sönmedi. Komuta kademesi sabaha kadar karargahtaydı. Komutanlar gece boyunca Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunu canlı takip etti; komuta etti. El Bab çatışmalarında bugüne kadar ki en kapsamlı saldırı yapıldı. Bu hazırlığıyla, takviyesiyle tam bir taaruzdu ve gece operasyonuydu.

KRİTİK NOKTALAR ELE GEÇİRİLDİ

Bölgedeki askeri kaynaklar da operasyonun pek çok hedefe yönelik başlatıldığını bildirdi. O noktalardan biri hastane tepesiydi. Diğerleri ise Akil dağı ve gençlik merkeziydi. Asker tüm bu noktaları ele geçirdi. Bu noktalar aynı zamanda DEAŞ'ın silah deposu olarak kullandığı en kritik noktalardı. Yine askeri yetkililer bu noktaların alınmasıyla DEAŞ'ın kentteki direnişinin kırılacağını söylediler.

SAVAŞ UÇAKLARI DESTEK VERDİ

Harekata, ÖSO güçleri, komandolar, zırhlı kuvvetler ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları da destek verdi.

58 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece stratejik öneme sahip tepelerin ele geçirilmesi için Bordo Berelilerin katılımıyla operasyon düzenlendi. Stratejik tepelerin ele geçirildiği operasyonda 58 DAEŞ'li terörist öldürüldü.

2 ASKER ŞEHİT, 15 ASKER YARALI

Saldırılar sabaha kadar sürdü. Çatışmalarda 2 asker şehit oldu, 15 asker de yaralandı.

HULUSİ AKAR SINIRA GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz pazar günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akarve kuvvet komutanları Kilis ve Gaziantep'te El Bab operasyonuna dair kapsamlı bilgiler almıştı. Öyle anlaşılıyor ki dün geceki o ziyarette planlandı.

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