5 yaşındaki çocuk baba katili oldu!

Adana'da hırsız- poliscilik oynarken 5 yaşındaki oğlunun ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybeden 36 yaşındaki Ahmet Esen, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin olay günü üzerinden çıkardığı kazakla cenazeye gelen Fikriye Figen Esen, "Senin kokun var, üzerimden hiç çıkartmayacağım" diyerek koklayıp gözyaşı döktü.

HIRSIZ- POLİS

Merkez Çukurova ilçesinin Yurt mahallesinde oturan Ahmet Esen, akşam saatlerinde eve geldi. Evinin balkonda mangal yakan torna atölyesi sahibi Ahmet Esen, yanına gelen oğlu M.E. ile şakalaşmaya başladı. Baba ile oğlu oyuncak silah ile 'hırsız-polis' oynamaya başladı. Bir süre sonra da odadan aldığı pompalı tüfeği babasına doğrultup, "Hırsız, teslim ol" diye bağırdı. Tüfeğin boş olduğunu düşünen Ahmet Esen, iki elini havaya kaldırıp "Teslim oluyorum" dedi.

TETİĞE BASTI



Oyuncak silahla başladıkları oyunu gerçek silahla sürdüren M.E., babasına doğrulttuğu tüfeğin tetiğine bastı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Ahmet Esen'en boğazına isabet etti. Kanlar içinde yere düşen Ahmet Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesini duyan eşi Fikriye Figen Esen balkona çıktığında kocasının kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Oynarken babasını vuran çocuk ise silahın ateşlenmesi sırasında teperek burnundan yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi de Ahmet Esen'i hayata döndürmeye yetmedi.

EŞİNİN KAZAĞIYLA GELDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan torna ustası Ahmet Esen'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kabasakal Mezarlığı'na getirilen Ahmet Esen'in cenazeye katılan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Eşinin işten geldikten sonra üzerinden çıkardığı kazakla cenazeye gelen Fikriye Figen Esen, yakınlarının kolları arasında güçlükle ayakta durdu. Kocasının kazağını koklayıp, "Senin kokun var, üzerimden hiç çıkartmayacağım" diyerek gözyaşı döken 3 çocuk annesi genç kadını, yakınları güçlükle sakinleştirdi.

KESİNLİKLE DOLU BIRAKMAZDI



Kendi silahı ile hayatını kaybeden Ahmet Esen'in av merakı olduğunu belirten arkadaşları, "Kesinlikle dolu bırakmazdı. Nasıl böyle bir hata yaptığını anlayamadık" dediler.



Ahmet Esen'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.