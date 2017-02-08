Silivri'de güvenlik önlemleri en üst seviyede

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan 14'ü tutuklu 74 askerin yargılandığı davada, sanıklar savunma yapıyor.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle yargılamaların sürdüğü Silivri Ceza İnfaz Kurumunda üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Bölgede görev yapan ve genellikle güvenlik riski yüksek bölgelerde kullanılan Shortlandlar, 360 derece kamera sistemi ve ağır silahlarla özel olarak donatıldı. Bu araç sayesinde jandarma birlikleri cezaevi çevresinde sürekli izleme yapabiliyor.
Duruşmanın yapıldığı salon önünde ise silahlı jandarma komandoları nöbet tutuyor.