Merve Kavakçı'nın eşi de atıldı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve eski vekil Merve Kavakçı'nın eşi Profesör Cihangir İslam da son KHK ile ihraç edildi. İslam Twitter hesabından ihraç edildiğini açıkladı.

Eski vekil Merve Kavakçı'nın eşi Profesör Cihangir İslam, son çıkarılan KHK ile Kafkas Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edildi.

CİHANGİR İSLAM, ESKİ AİLE BAKANI AYŞENUR İSLAM'IN KAYINBİRADERİ

Prof. Cihangir İslam, başörtülü ilk milletvekiliolarak Fazilet Partisi'nden Meclis'e giren Merve Kavakçı'nın da eşi. İslam ve Kavakçı 2010 yılında dünyaevine girmişti.

Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı, halen AK Parti milletvekili olarak TBMM'de görev yapıyor. İslam aynı zamanda AK Parti'li bir vekilin de eniştesi durumunda. Cihangir İslam aynı zamanda eski Aile Bakanı AK Parti'li Ayşenur İslam'ın da kayınbiraderi.

"AKP İKTİDARI TARAFINDAN ATILDIM"

Twitter hesabından ihraç edildiğini duyuran İslam, "90'lı yıllarda üç kez Ankara Üniversitesitarafından atılmıştım. Dördüncüsü de aynı nedenle ve AKP İktidarı tarafından" mesajını yazdı.

İslam, ikinci akademisyenler bildirisine de imza attığını ve soruşturmaya rağmen bu imzasını çekmediğini de mesajına ekledi.