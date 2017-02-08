HDP'li Leyla Zana gözaltına alındı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Silvan ilçesinden kent merkezine geldiği sırada gözaltına alındı. Zana, Diyarbakır Adliyesine götürüldü.
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HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Silvan ilçesinden kent merkezine geldiği sırada gözaltına alındı. Zana, Diyarbakır Adliyesine götürüldü.