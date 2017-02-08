08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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El Bab'dan son dakika geldi! Merkeze girildi

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El Bab'dan son dakika geldi! Merkeze girildi
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezini DEAŞ'tan almak için operasyonlarını yoğunlaştırdı.
El Bab'dan son dakika geldi! Merkeze girildi El Bab'dan son dakika geldi! Merkeze girildi El Bab'dan son dakika geldi! Merkeze girildi

Merkeze hakim tepeler terör örgütü DEAŞ'tan alınırken, merkezin batı mahallerine sokulan ÖSO ile teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da canlı yayında yaptığı açıklamada güçlerin artık şehrin içinde olduğu bilgisini paylaştı. Kalın, "Esad güçleri ile karşılaşmamak için Rusya ile görüşüyoruz. Sona yaklaşlıyor demek için henüz erken. Şehir içinde bir temizlik yapılmadan El Bab operasyonu bitti denilemez" diye konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA AÇIKLADI

Başbakan Yıldırım, gazetecilerin Suriye'deki gelişmeler ile ilgili sorduğu soru üzerine, "El Bab her taraftan kuşatıldı, dış mahalleler kontrol altına alınmıştır" dedi.

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