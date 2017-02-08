3 ay önce evlenmişti! Acı haber böyle geldi

Yaklaşık 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Kılıç'ın, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.
BABASI RAHATSIZLANDI
Haberi alan şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Kılıç, büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan şehit babasına, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.Üç ay önce evlendiği öğrenilen şehit Kılıç'ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince de taziye çadırı kuruldu.
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ üyeleriyle çıkan çatışmada 2 asker şehit düşmüş, 15 asker hafif yaralanmıştı.