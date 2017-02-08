08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 16°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 88.249 0.88
  • Altın: 148,080 -0.16
  • Dolar: 3,7109 -0.75
  • Euro: 3,9713 -0.58

Şehitlerinin kimliği ve memleketleri belli oldu

»
Şehitlerinin kimliği ve memleketleri belli oldu
Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Şehitlerinin kimliği ve memleketleri belli oldu Şehitlerinin kimliği ve memleketleri belli oldu Şehitlerinin kimliği ve memleketleri belli oldu

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 aylık evli olduğu ve şehit olmadan 3 gün önce izinden döndüğü öğrenildi.

GÖKHAN KILIÇ ADANALI

El Bab şehidi Gökhan Kılıç'ın ölüm haberi memleketi Adana'nın Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından verildi. Şehadet haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Mehmet-Fadime Kılıç çiftinin en küçük çocukları olan 25 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın Tatvan'da görev yaptığı, 4 yıllık uzman çavuş olduğu, 2 kız 1 erkek kardeşi bulunduğu ve eşi Hasret ile de 3 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.
Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sokakta da bir ambulans hazır bekletiliyor.

YAHYA EFİLOĞLU ORDULU

Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen iki askerden birisi olan Ordu'nun Akkuş ilçesinden Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu’nun şehadet haberi İzmir’deki ailesine ulaştı.

Şehit askerin akrabası Alia Efiloğlu, "Kendisi izne geldiğinde 'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye hava şehitliğine karar verdik" dedi. 

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu’nun şehit haberi memleketi İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile oğlunun şehadet haberini olgunlukla karşılarken, şehit evi haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi öğrenen vatandaşlarda şehit evine akın ederek, aileye taziye dileklerini iletti. 

ŞEHİT OLMADAN SAATLER ÖNCE BABASIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Şehidin acılı babası Abdullah Efiloğlu'un ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğuldu. Şehit babası, "En son dün konuştum. İyi olduğunu söyledi ve bir dakika kadar konuştuk" dedi. 

"ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM" DEMİŞ

Şehidin akrabası Ali Efiloğlu ise şehidin ailenin tek asker çocuğu olduğunu söyledi. Astsubay Kıdemli Çavuş Efiloğlu'nun şehit olmak istediğini ifade eden Ali Efiloğlu, "Görev bölgesinde görevini severek yaptığını zamanla anlatır, zaman zaman benimle de görüştüğünde dua isterdi. Kendisi izne geldiğinde 'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye hava şehitliğine karar verdik. Devamlı sınır bölgelerinde görev yaptığından dolayı evliliği geciktirdik biraz bilinçli olarak. Böyle bir durum düşünmedik; ama takdir ilahi tecelli eder sınır bölgesindeki görevi bittikten sonra evlilik gerçekleşir diye düşünüyorduk. Bu sezon sonunda da böyle bir teşebbüsümüz vardı" şeklinde konuştu. 

Astsubay’ın Üstçavuş Efiloğlu’nun cenazesi Cuma günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. DEAŞ terör örgütünün hain saldırısında, Yahya Efiloğlu ile beraber Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit düşmüş, 15 askerde hafif şekilde yaralanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Can Dündar ve Temelkuran Soros'un yazarı olduCan Dündar ve Temelkuran Soros'un yazarı olduLondra’da George Soros’un, desteklediği 'Sansür Endeksi' isimli sitede Türkiye karalaması yapılıyor.
Şehitlerinin kimliği ve memleketleri belli olduŞehitlerinin kimliği ve memleketleri belli olduFırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
2 çocuğunu boğan anne 'yeşil adam' dedi!2 çocuğunu boğan anne 'yeşil adam' dedi!Bağcılar'da, 4 aylık kızıyla 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüre kadın savcılıkta, "Yeşil adam bana çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur dedi" şeklinde ifade verdi.
Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var..Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var..Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda daha önce mesleklerinden ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı.
El Bab'dan son dakika geldi! Merkeze girildiEl Bab'dan son dakika geldi! Merkeze girildiTürk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezini DEAŞ'tan almak için operasyonlarını yoğunlaştırdı.
Trump'dan Gülen açıklaması! Derhal başlatacağızTrump'dan Gülen açıklaması! Derhal başlatacağızCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin detayları hakkında konuştu.
  • HDP'li Leyla Zana gözaltına alındı!08 Şubat 2017 Çarşamba 15:51
  • Merve Kavakçı'nın eşi de atıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 15:38
  • Mete Yarar FETÖ'nün referandum planını açıkladı08 Şubat 2017 Çarşamba 15:30
  • Silivri'de güvenlik önlemleri en üst seviyede08 Şubat 2017 Çarşamba 15:22
  • 5 yaşındaki çocuk baba katili oldu!08 Şubat 2017 Çarşamba 15:19
  • Mardin'de ele geçirildi! Bu bir ilk08 Şubat 2017 Çarşamba 15:09
  • TSK'nın en kapsamlı taarruzu! Canlı izlediler08 Şubat 2017 Çarşamba 14:52
  • Bakan Soylu'dan 81 ilin tamamına talimat08 Şubat 2017 Çarşamba 14:31
  • ‘Rotary başkanı’ da FETÖ’cü çıktı08 Şubat 2017 Çarşamba 13:23
  • Bordo berelilerden müthiş temizlik!08 Şubat 2017 Çarşamba 13:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri