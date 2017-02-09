09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Gerontologlar çağrı yaptı!

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Gerontologlar çağrı yaptı!
Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, istihdam seferberliği paketi içine gerontologların da dahil edilmesini istedi.
Gerontologlar çağrı yaptı! Gerontologlar çağrı yaptı! Gerontologlar çağrı yaptı!

Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurasında konuşulan istihdam seferberliği paketine olumlu ve samimi karşıladıklarını söyledi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde büyük bir özveri ile kurdukları Gerontologlar Derneği'nin ilk yılını doldurduğunu ifade eden Faruk Yaşar Gürdal , şu bilgileri aktardı:

"Gerontologlar Derneği olarak gerontologların istihdamı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısında gerek ilgili bakanlıklar ile gerekse cumhurbaşkanlığı ile geçtiğimiz yıl boyunca bir takım resmi yazışmalarımız ve telefon görüşmelerimiz oldu. Ekonomi şurasında açıklanan istihdam paketi ile ümitlendik. İstihdam paketinden ülkemizin gelecekte önemli sorunları arasında olacak olan yaşlılarımızın bakım sigortası, yaşlılarda düşme ve kazalar ile ülke ekonomisini olumsuz etkileyen fiziksel sorunlar ve alzaymır, demans gibi ileri yaşlarda sıkça karşılaştığımız bilişsel rahatsızlıklar gibi sorunların önlemi alınmadığı takdirde ülke ekonomimizi etkileyecektir.

Ülkemizde azalan doğurganlık ve uzayan insan ömrü ile Gerontologlara öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı her kurum ve kuruluşta ihtiyaç olduğunu artık tüm vatandaşlarımız bilmektedir. Şuan da özelde yada kamuda sözleşmeli çalışan meslektaşlarımız mevcut, her biri bulunduğu kuruma yepyeni bir vizyon getirerek ülkemizde bakım sektörünün hizmet cetvelini yükseltmiş ve uluslar arası düzeyde ülkemizde örnek işler yapmışlardır, bu bulgularda Gerontologların ülkenin her yerinde yeni bir perspektif getireceğini göstermektedir. Tüm gerontologlar adına yeni istihdam paketinde Gerontologlarında yer almasını istiyoruz."

Gerontoloji nedir?

Bu terimi ilk defa 1903’te Tıp dalında Nobel Ödülü alan Rus bilim adamı İlya Meçnikov kullanmıştır. 1930’lu yıllardan beri ABD ve Avrupa’da anabilimdalı olarak çeşitli üniversitelerde okutulmaktadır.

Gerontolojinin bu konuma gelişinin başlıca sebebi, sürekli uzayan yaşam süresine bağlı yaşlı nüfusun artışıdır. Gerontoloji interdisipliner bir bilim dalıdır, yani farklı bilim dallarında yaşlanma ve yaşlılık incelenmektedir. Teorik çalışmaların yanı sıra Gerontoloji aynı zamanda uygulamalı bir bilim koludur. Öncelikle yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirme hedefi takip edilmektedir. Yeni teknolojik veya ekonomik gelişmeler, bu hedefe yaklaşabilmek açısından birçok olanak sunmaktadır.

Yaşlanma ve yaşlılığı sosyal bilimler bünyesinde tartışmaya açan ilk Gerontoloji kürsüsü 2006 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde kurulmuştur.

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