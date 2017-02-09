Trump'ın elçisinden AB'ye en ağır söz!

Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ve Avrupa Birliği karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Ted Malloch, Avrupa'yı vefasızlıkla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ve birlik karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Ted Malloch, Avrupa'yı vefasızlıkla suçladı.

Malloch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupalıların AB içinde yer alıp almama ya da nasıl bir birlik inşa etmede kendilerinin karar vermesi gerektiğini kaydetti.

2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden doğumunun ABD sayesinde olduğunu belirten Malloch, "Avrupa'yı bügünkü haline getiren, bizim kanımız, bizim terimiz, bizim gözyaşımız ve bizim paramızdı. Şu anda elimizde, Amerikan karşıtlığından ziyade bir dereceye kadar minnettarlık olsaydı daha iyi olurdu." dedi.

AB KARŞITI AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Malloch, daha önce de avro para biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence (avro) sadece ölmekle kalmıyor, avronun gerçek sorunları da bulunuyor. Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir. Ben olsam 2017 yılında avro açığa satardım." demişti.

Başka bir açıklamasında Malloch, "Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yardımcı olduğum bir diplomatik görevim vardı. Belki biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır." diyerek AB'yi hedef almıştı.

Son olarak Malloch, katıldığı bir TV programında, "Sizce Yunanistan, AB'den ayrılmalı mı?" şeklindeki soru üzerine, "Yunanların yerine konuşmak istemem ama bir ekonomist bakış açısıyla muhtemelen Yunanistan'ın avrodan uzaklaşması için çok güçlü bir sebep var." ifadesini kullanmıştı.

"BRÜKSEL'DE İSTENMİYOR"

Bu açıklamalar karşısında Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a mektup göndererek, Malloch'a "kötü niyetli tavrından dolayı" akreditasyon verilmemesini istemişti.

AB Konseyi Başkanı Tusk da Trump'ı AB'nin karşı karşı olduğu dış tehditler arasında saymıştı. Ted Malloch'un yakın zamanda ABD Başkanı Trump tarafından ABD’nin AB Büyükelçisi olarak görevlendirileceği belirtiliyor.