09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Rusya: ‘PKK ile YPG terör listemizde yok’

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Rusya: ‘PKK ile YPG terör listemizde yok’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Başkanı Aleksander Botsan, Rusya’da PKK ve Suriye’deki YPG örgütlerini terörist olarak tanımadıklarını açıkladı.
Rusya: ‘PKK ile YPG terör listemizde yok’ Rusya: ‘PKK ile YPG terör listemizde yok’ Rusya: ‘PKK ile YPG terör listemizde yok’

Resmi RİA haber ajansına yaptığı açıklamasında terör örgütü PKK ile Suriye’deki uzantısı YPG’ye Rusya’nın nasıl baktığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Botsan, “Rusya Federasyonu, Türkiye’deki PKK ile Suriye’deki YPG’yi terörist örgütler olarak görmüyor. Rusya’da bu iki örgüt, resmi terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Bu bir gerçek, durum böyle. Bunun yanı sıra terör olaylarına karşı hassas davranıyoruz. Terör eylemi gerçekleştiren şahıslar hakkında yürütülen soruşturma sonuçlarına göre değerlendirmemizi yapıyoruz” dedi.

Botsan ayrıca Rusya ile Türkiye arasında son aylarda yürütülen Suriye’deki yakın işbirliği hakkında da konuşarak “Rusya ile Türkiye Suriye toprak bütünlüğünü destekliyor” dedi. Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geleceğinin iki ülke arasında sürdürülen Suriye işbirliğinde çok daha geri planlarda olduğunu öne sürdü.

Hürriyet

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