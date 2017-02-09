09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine ziyaret

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Milli Savunma Bakanı Işık, 41 ülkenin üye olduğu 'Teröre Karşı İslam İttifakı' merkezine ziyarette bulundu.
Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine ziyaret
Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine ziyaret Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine ziyaret Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Sabah saatlerinde uçakla Kral Selman Askeri Havalimanı'na ulaşan Işık'ı, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Bin Abdullah el-Aiş, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve diğer yetkililer karşıladı.

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Havalimanından FNSS Savunma Sistemleri firmasının Riyad kentinde kurulu MUC Al Kharj tesislerine geçen Bakan Işık ve beraberindeki heyet, FNSS Genel Müdürü Kemal Nail Kurt ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

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Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için M113 araç modernizasyon programı kapsamında personel taşıyıcı araçların modernizasyonlarının yapıldığı tesiste yetkililerde bilgi alan Işık, tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

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TERÖRE KARŞI İSLAM İTTİFAKI MERKEZİ

Fikri Işık, daha sonra beraberindeki heyet ile beraber Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan ve merkezi Riyad'da bulunan 41 ülkenin üye olduğu 'Teröre Karşı İslam İttifakı' merkezini ziyaret etti.

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Teröre Karşı İslam İttifakı Merkezi Müdürü Abdulilah es-Salih tarafından karşılanan Bakan Işık, merkezi ve ortak operasyonlar merkezini gezdi.

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Burada Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Bin Abdullah el-Aiş ve merkezin müdürü Salih ile bir araya gelen Bakan Işık, daha sonra merkezin şeref defterini imzaladı ve kendisine takdim edilen plaketi kabul etti.

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Bakan Işık'ın, resmi programı kapsamında bugün Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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