09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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El Bab'da şiddetli çatışmalar sürüyor!

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El Bab'ta dün gece başlatılan çok geniş kapsamlı harekatın ardından, şiddetli çatışmalar bugün de sürdü. TSK, stratejik tepeleri DAEŞ'in elinden aldı.
El Bab'da şiddetli çatışmalar sürüyor!
El Bab'da şiddetli çatışmalar sürüyor! El Bab'da şiddetli çatışmalar sürüyor! El Bab'da şiddetli çatışmalar sürüyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezini DEAŞ'tan almak için operasyonlarını yoğunlaştırdı.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Merkeze hakim tepeler terör örgütü DEAŞ'tan alınırken, merkezin batı mahallerine sokulan ÖSO ile teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, TSK ve ÖSO unsurları, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta, Halep iline bağlı Bab ilçe merkezinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik baskısını artırdı.

STRATEJİK TEPELER ELE GEÇİRİLDİ

Bab'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, DEAŞ hedeflerinin imhasının sürdüğü harekatta, Vatan Hastanesi'nin bulunduğu merkeze hakim Şeyh Akil ile diğer bazı tepeler DEAŞ'tan kurtarıldı.

TEPELERDEN MERKEZE HAMLELER BAŞLADI

ÖSO güçleri tepelik alanlardan merkezin içine doğru hamle yaparak batı yakasındaki Mantıka Garbiyya, Villalar ve Cebel Akil mahallelerinde teröristlerle şiddetli çatışmalara girdi.

Çatışmalar devam ederken, DEAŞ bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki ilerlemelerle TSK ve ÖSO, Bab merkezini kuzey, batı ve doğudan kuşatmış durumda.

İLÇE MERKEZİNE HIZLA GİRMEK YERİNE, ÇEVRESİ KUŞATILDI

TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35,1 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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