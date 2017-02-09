Fransa'da metro istasyonunda korkutan patlama

Fransa'nın başkenti Paris Place d’Italie metro istasyonunda elektrik hattında çıkan yangın patlamalara sebep oldu 8 kişi yaralandı. Büyük paniğe yol açan olayın terör saldırısı olmadığı bildirildi.
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Fransa'nın başkenti Paris Place d’Italie metro istasyonunda elektrik hattında çıkan yangın patlamalara sebep oldu 8 kişi yaralandı. Büyük paniğe yol açan olayın terör saldırısı olmadığı bildirildi.
OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER