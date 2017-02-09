09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Erdoğan ve Trump'ın ilk görüşmesinden çıkan 6 mesaj

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Görüşmede Erdoğan Trump’a 6 konuda mesaj verdi. İki lider, FETÖ’ile mücadele, teröre karşı ortaklık, Bab ve Rakka’da birliktelik gibi konuları görüştü.
Erdoğan ve Trump'ın ilk görüşmesinden çıkan 6 mesaj
Erdoğan ve Trump'ın ilk görüşmesinden çıkan 6 mesaj Erdoğan ve Trump'ın ilk görüşmesinden çıkan 6 mesaj Erdoğan ve Trump'ın ilk görüşmesinden çıkan 6 mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile kasım ayından sonra dün ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 45 dakika görüşen iki lider, siyasi ilişkilerden Suriye'deki gelişmelere, terörle mücadeleden ekonomiye kadar kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Samimi ve olumlu bir atmosferde gerçekleştiği belirtilen görüşmeden, 6 önemli mesaj çıktı. Özellikle Trump'ın “stratejik ortaklık ve müttefiklik” vurgusu ve yakın işbirliği ön plana çıktı. Erdoğan da, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söyledi. İki lider arasında gerçekleşen görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Ankara-Washington ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre altı çizilen noktalar özetle şöyle:

1- Siyasi ilişkiler

Erdoğan'ın “başkanlık görevinde başarı dilediği” Trump'ın, Türkiye için “stratejik ortak ve müttefiklik” vurgusu, görüşmenin en önce çıkan unsuru oldu. Kaynaklar, verilen mesajların önemli ve anlamlı olmasına karşın, bunun sözde kalmayarak uygulamaya yansıtılmasının önemine işaret ettiler.

2- Teröre karşı ortaklık

Görüşmede, iki liderin, “terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyid ettiği” vurgulandı. Erdoğan'ın, PKK ile mücadeleye ilişkin Türkiye'nin beklentilerini aktardığı, “ABD'nin PKK'nın uzantısı PYD'ye destek vermemesi gerektiğini” söylediği öğrenildi. Ankara, uzun süredir ABD'nin özellikle bu örgüte silah ve zırhlı araç desteği sağlamasından rahatsız. Tüm hassasiyetler birinci ağızdan Trump'a da iletilmiş oldu.

3- FETÖ ile mücadele

15 Temmuz darbe girişiminin de gündeme geldiği görüşmede, Erdoğan'ın, “ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını bekliyoruz” dediği öğrenildi.

4- El Bab'ta birliktelik

Erdoğan'ın, görüşmede, terörden arındırılmış güvenli bölgenin önemine işaret ederek, bu konudaki beklentiyi aktardığı da öğrenildi. Her iki lider tarafından, bunun hem Suriye'nin geleceği hem mülteci krizinin aşılması bakımından önem taşıdığının altı çizildi. Erdoğan'ın, Fırat Kalkanı Harekatı'nın önemine de işaret ettiği ve başta ABD olmak üzere uluslararası koalisyondan beklentileri Trump'a aktardığı kaydedildi. İki liderin, El Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldığının altı çizildi. Trump'ın, DEAŞ'a karşı mücadelede Türkiye'nin katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladığı belirtildi.

5- İktisadi işbirliği

Trump-Erdoğan görüşmesinde, siyasi ilişkilerin yanı sıra iktisadi ilişkiler de ele alındı. İki liderin görüşmesinde, iktisadi ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde görüşün ifade edildiği bildirildi.

6- Ziyaret trafiği

İki liderin, en kısa zamanda görüşmek konusunda mutabık kaldığı görüşme kapsamında “jet” ziyaret trafiği işletilecek. İlk ziyaret ise CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bugün Ankara'ya gelişi olacak.

Yenişafak

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