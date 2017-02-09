ABD'li komutandan El Bab açıklaması

Uluslararası DAEŞ karşıtı koalisyonunun sözcüsü ABD'li komutan Albay John Dorrian, DAEŞ'in el Bab'ta çok zor durumda olduğunu söyledi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'da çok zor durumda olduğunu ve şehirde tutunmaya çalıştıkları için çok fazla militan ve kaynak kaybedeceğini söyledi.

Dorrian, Pentagon'a video konferans yöntemiyle bağlanarak, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

"BİZ DE VURUYORUZ"

ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının 1 Ocak'tan bu yana El Bab'da DEAŞ'a ait mevzilere 35 hava saldırısı düzenlediğini ve 101 adet mühimmat bıraktığı bilgisini paylaşan John Dorrian, Türkiye ile DEAŞ karşıtı koalisyonun askeri liderlerinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında icra ettiği operasyonlar konusunda günlük olarak koordinasyon yaptıklarını ifade etti.

"DAEŞ EL BAB'DA SIKIŞTI"

Albay Dorrian, yaptığı bilgilendirmede El Bab ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Türkiye destekli kuvvetlerin kuzeyden şehre girmesi, koalisyonun havadan vurması ve rejimin güneyden yaklaşması ile düşman El Bab'da çok zor durumda. Şehre giren Türk kuvvetlerini ve destekledikleri kuvvetleri tehdit eden DEAŞ savaşçılarını ve kaynaklarını vurmak üzere El Bab'ın içinde ve yakınlarında birçok hava saldırısı düzenledik."

Hava saldırıları ile ilgili detayları paylaşmayan John Dorrian, söz konusu hava saldırılarının üst düzey Türk askeri yetkililerle yapılan koordinasyon sonucu yapıldığının altını çizdi.

"TÜRK GÜÇLERİNİN YERİNİ SÖYLEMEM"

Dorrian, Türk güvenlik güçlerinin El Bab'da tam olarak hangi kısımları ele geçirdiğini ve halihazırda nerede olduklarına dair bilgileri paylaşmayacağını da ifade ederken, terör örgütü DEAŞ'ın şehri bırakmamak için direndiğinden çok fazla militan ve kaynak kaybedeceğini dile getirdi.

"TÜRKİYE İNANILMAZ BİR İŞ ÇIKARDI"

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı çabalarının önemine değinen John Dorrian, "Türkiye, düşmanı Suriye'nin kuzeyinde tecrit etmek konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. Savaşçıların Suriye'ye sızmasını ve Türkiye sınırını kullanarak dışarı sızmasını tamamen durdurdular." dedi.