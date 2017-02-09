Akar El Bab operasyonunu böyle yönetti

EL Bab'ın en kritik iki noktası olan Akil Tepe ve Hastane Tepe'inin el geçirildiği operasyonun ayrıntılar ortaya çıktı.

Operasyonu gece boyunca Genelkurmay Kararğahından yöneten Hulusi Akar, sahadaki askerlere anlık talimatlar verdi.

İşte o gece yaşananlar;

Askeri kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, kritik önemdeki bu operasyonları Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bizzat yönetti.

Akar, Etiyopya Cumhurbaşkanı onuruna verilen yemekten ayrıldıktan sonra 23.15’te Genelkurmay karargâhına geldi.

Kendi karargâhlarında olan Hava ve Kara kuvvetleri komutanları ile Genelkurmay İkinci Başkanı’nı da karargaha çağırdı.

Komutanlar bütün gece, sabaha kadar uyumadan adım adım operasyonları takip etti.

Orgeneral Akar, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi’nden gelişmeleri takip ederken, sahada olanları izlemekle yetinmedi, birliklere de bizzat komuta etti.

Emirleri de anında sahaya yansıtıldı, telsizlerle en uzak birliklere kadar iletildi.

Canlı yayından gelişmeleri izlerken, “Şurada DAEŞ’liler hareket ediyor, havan atışına hazırlanıyorlar, bir anda oradan süratle hareket etsinler”, “Oradan gitmesinler sağa yönelsinler, o bölgeden giderlerse anında etkisiz hale getirirler”, “O bölgeden gitmesinler, sakın kaybı göze almayın, çekin çocukları” şeklinde talimatlar verdi.

Askerlerin burnunun kanamaması için, alanda kendi çocukları savaşıyormuş gibi bir özenle birlikleri yönlendirdi.

Sabah 06.00 sıralarında Harekât Merkezi’nden odasına çıkan Akar, buradan da operasyonu yönetmeye devam etti.

İHA görüntüleri izlenerek, operasyonun daha etkin ve kısa sürede yürütülmesini sağladı.

Bilgileri Milliyet yazarı Serpil Çevikcan köşesinden paylaştı.