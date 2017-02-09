09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

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Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma
Cumhhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şûrası'nda Deniz Ticaret Odası Başkanı Kalkavan'ın istihdam için vergi kolaylığı isteğini eleştirdi.
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

Önceki gün düzenlenen TOBB Ekonomi Şûrası'na, Erdoğan’ın istihdam konusundaki seferberlik çağrısı damga vururken, söz alan işadamları da bu çağrıya olumlu yanıt verdi.

"BENİMLE PAZARLIK YAPMA"

Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, sektöre yönelik sorunları dile getirerek taleplerinin yerine gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 5’lik istihdam çağrısına karşılık yüzde 25 istihdam sağlayabileceklerini söyledi. Bu sözlere sert tepki gösteren Erdoğan, “Benimle pazarlık etme” diye çıkıştı.

Erdoğan, denizcilik sektörüne geçmişte verilen ÖTV’siz yakıt desteklerini anımsatarak bu dönemde yapılan çağrının pazarlık konusu edilmemesini istedi.

MERA TESİSLERİNDE OT BEDELİ KALKIYOR

Ayrıca işadamları, mera tahsisleri için ödenen ot bedelinin de kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal, topu Tarım Bakanı Faruk Çelik’e attı. Çelik’in olumlu bakması üzerine Ağbal da “Kaldırdım gitti” dedi. Canikli, iş dünyasından da fedakârlık yaparak elini taşın altına koymasını istedi.

Habertürk

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