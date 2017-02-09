Enerjiye 3 milyar dolarlık dev finansman yolda

Bakan Albayrak, “Ekibimizin uluslararası yatırım bankalarıyla yürüttüğü enerji projeleriyle ilgili 3 milyar dolarlık finansman paketini 2017’de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası’nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ’a vereceği 400 milyon dolarlık kredi anlaşmasının imza töreninde konuştu. Türkiye’nin enerji alanında çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirten, “Enerji çerçevesinde ekibimizin sadece Dünya Bankası değil uluslararası yatırım bankaları noktasında yürüttüğü enerji projeleriyle ilgili yaklaşık 3 milyar dolarlık bir finansman paketini 2017 itibarıyla inşallah hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR İMZA

Proje kapsamında bugün atılan imzaların sadece enerji piyasaları değil, ekonomi ve finans piyasaları açısından da önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, “Bugün, Türkiye’nin uzun yıllardır süregelen ve enerji piyasalarında 3 amaca hizmet eden projelere destek olma motivasyonunun ete kemiğe bürünmüş hali olan projede imzalar atılıyor. Enerjinin sadece Türkiye için değil, bölge, dünya ve küresel piyasalar için ne kadar önemli bir sektör olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

KAZAN-KAZAN OLMALI

Albayrak, bir projenin taraflar için ‘kazan-kazan’ anlamına gelmesi gerektiğinin altını çizerek, TANAP’ın geliştirildiği bölgede on yıllardır hayal edilen bir proje olduğuna dikkat çekti. Albayrak, şöyle devam etti: “TANAP’ta neredeyse 3’te 2’sini geçtiğimiz ve artık seneye inşallah açılışını yapacağımız, ilk gazı sisteme, devreye alacağımız bir döneme doğru giderken, bu projenin uluslararası finansman noktasında önemli bir ayağı olan Dünya Bankası’yla 400 milyon dolarlık finansmanıyla ilgili kredi anlaşması için bir arada bulunmaktayız. Bu, projenin hayata geçmesi ve enerji piyasaları noktasında ne kadar önemliyse küresel ekonomi, küresel finansman ve ekonomi piyasalarında son yıllarda yaşanan gelişmeler noktasında Türkiye’nin böyle bir finansman paketiyle 2017’ye güzel bir başlangıç yapması, ekonomimiz açısından çok önemli.”

CUMA GÜNÜ ‘GAZ’ BASILACAK

Son dönemde doğalgaz arz güvenliğini sağlamak için attığı adımları hatırlatan Bakan Berat Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cuma günü Tuz Gölü depolama tesisinin ilk gaz basma işlemini Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hayata geçireceğiz. Türkiye, kaynak çeşitliliği ve büyük projeler noktasındaki projelerin en güçlü destekçisi ve tarafı olmaya devam ediyor ve edecek.”