09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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El Bab'da yeni saldırı! Şehit ve yaralılar var

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El Bab'da yeni saldırı! Şehit ve yaralılar var
Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.
El Bab'da yeni saldırı! Şehit ve yaralılar var El Bab'da yeni saldırı! Şehit ve yaralılar var El Bab'da yeni saldırı! Şehit ve yaralılar var

Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 11 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.

1 ŞEHİT 11 YARALI

El-Bab’da terör örgütü DEAŞ ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 11 asker ile 1 şehit Türkiye’ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerleri ile DEAŞ terör örgütü arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 11 Türk askeri ile 1 şehit çatışma bölgesinden zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Şehit Gaziantep’e, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne ambulans ile getirildi.

Bu sabah 1 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos’tan bu yana şehit düşen asker sayısı 62’ye yükseldi.

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