El Bab'da yeni saldırı! Şehit ve yaralılar var

Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 11 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.



1 ŞEHİT 11 YARALI

El-Bab’da terör örgütü DEAŞ ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 11 asker ile 1 şehit Türkiye’ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerleri ile DEAŞ terör örgütü arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 11 Türk askeri ile 1 şehit çatışma bölgesinden zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Şehit Gaziantep’e, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne ambulans ile getirildi.

Bu sabah 1 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos’tan bu yana şehit düşen asker sayısı 62’ye yükseldi.