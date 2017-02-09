Caner'den sert tepki! 'Beni F.Bahçe'den...'

Tecrübeli oyuncu, kendi adının bazı kesimler tarafından bilerek gündeme getirildiğini belirterek, "Advocaat'a küfür ettiğimi söylediler. Birincisi adam olaylarda ortada bile yoktu! İkincisi, ben niye ona küfür edeyim ki. Beni Fenerbahçe'ye geri istemediği için kızgınmışım! İyi de beni Fenerbahçe'den Advocaat göndermedi ki, ayrılmaya çok önceden karar vermiştim zaten. Ayrıca geri döneceğim süreçte sadece Beşiktaş'la görüştüm. Galatasaray'dan da talep geldi ama görüşmedim bile" ifadelerini kullandı.