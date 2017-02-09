Rus basınına konuşan Brezilyalı yıldız, "CSKA Başkanı Yevgeny Giner babam gibidir. Eğer benim geri dönmemi isterse anında CSKA'ya dönerim" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki Love, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 gol kaydetti.
09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Vagner Love'dan ayrılık mesajı!
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