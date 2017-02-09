Ronaldinho Türkiye'ye transfer olacak mı? Açıkladı

Bazı reklam anlaşmaları için Türkiye'ye gelen Ronaldinho, TV8'de yayınlanan 3 Adam programına konuk oldu ve hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Ronaldinho, TV 8'de 3 Adam'a konuk oldu! Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği 3 Adam, efsane futbolcu Ronaldinho'yu ağırladı. Ekranların en sevilen şov programlarından biri olan 3 Adam, birbirinden komik skeçleri ve eğlenceli diyalogları ile izleyenlere hoş anlar yaşattı. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un birlikte hazırlayıp sunduğu 3 Adam'a bu hafta Ronaldinho damgasını vurdu.

Ronaldinho ile masa futbolu oynayan '3 Adam', Barcelona'nın eski efsanesine yenilmekten kurtulamadı. Ronaldinho ile masa futbolu oynayıp yenilmeleri üzerine programın sunucularından Eser Yenenler, ''Çocukluğumuzda oynadığımız oyunda rezil olduk Ronaldinho'ya" dedi. Ronaldinho'da ''Kaybetmeyi asla sevmem'' cevabını verdi.

Ronaldinho ile ilgili hazırlanan fotoğraflar ve skeçler, oldukça güldürürken, Brezilyalı yıldızın da keyifli dakikalar yaşadığı gözlerden kaçmadı. Ronaldinho, kendisi için hazırlanan skeçlere uzun süre güldü. TV 8'in en sevilen programlarından olan 3 Adam'ın diğer konukları ise Aslı Bekiroğlu ve Harun Kolçak oldu.

Ronaldinho, Türkiye'deki sevenlerine program sonunda bir de mesaj verdi. Ronaldinho, ''Beni bu kadar iyi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Fazla İngilizcem olmadığı için her şeyi anlayamadığım için de özür dilerim. Çok iyi ağırlandım, her şey için hepinize teşekkür ediyorum.'' sözlerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI! TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Öte yandan Ronaldinho'nun Türkiye temsilcisi olan Ümit Akbulut, yaptığı açıklamada Ronaldinho'nun Türkiye'ye transferi hakkında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Akbulut, Ronaldinho'nun Antalyaspor'a neden transfer olamadığını şu sözlerle belirtti: ''Geçen sene Güntekin Gencer ile bir araya gelmiştik. Şartları yerine getirmedikleri için transfer olmadı. Söz verildi, şartlar yerine getirilmediği için olmadı. Şimdi transfer haberlerini görünce gülüyor.''