TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in spor yöneticilerinin sorularını yanıtladığı bir programda, "Ben de başkanlık yaptım. Maçın sonucunda taraftarın tansiyonunu düşürmek için yapılan açıklamaların kimseye faydası yok. Konuşmayın demiyoruz ama daha sonra konuşulması daha sağlıklı olur düşüncesindeyim. Hatta olaylar soğuyunca konuşulacak bir şey olmadığını bile görebilirler" sözlerinden de hareketle düğmeye basıldı. TFF, kulüp yöneticilerine maç sonrası belirli bir süre konuşma yasağı getirme düşüncesini UEFA'ya taşıyarak görüş istedi.
GELECEK CEVABIN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLECEK
UEFA'ya yapılan başvuruda, "Türkiye'de maçlardan sonra başkanlar ve yöneticiler sıcağı sıcağına açıklamalar yapıyorlar. Bilgiden yoksun, taraftarın nabzını düşürmeye yönelik bu açıklamaların futbol ortamına zarar verdiğini düşünüyoruz. Yöneticilere maçın bitiminden sonra 6 saat boyunca konuşma yasağı getirmek istiyoruz. Böyle bir karar almamız hukuken ve UEFA kriterlerine göre nasıl olur" diye soruldu. TFF, UEFA'dan gelecek yanıtı da göz önüne alarak kararı uygulamaya koyacak.
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TFF'den yeni kural! 6 saatlik yasak geliyor...
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in spor yöneticilerinin sorularını yanıtladığı bir programda, "Ben de başkanlık yaptım. Maçın sonucunda taraftarın tansiyonunu düşürmek için yapılan açıklamaların kimseye faydası yok. Konuşmayın demiyoruz ama daha sonra konuşulması daha sağlıklı olur düşüncesindeyim. Hatta olaylar soğuyunca konuşulacak bir şey olmadığını bile görebilirler" sözlerinden de hareketle düğmeye basıldı. TFF, kulüp yöneticilerine maç sonrası belirli bir süre konuşma yasağı getirme düşüncesini UEFA'ya taşıyarak görüş istedi.
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